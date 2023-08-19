賴清德返國共軍大秀海空聯合演訓畫面 台灣國防部譴責挑釁行為

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 台北綜合報導）副總統賴清德周五（18日）結束出訪友邦，共軍隨即宣布在台灣周邊進行海空聯合演訓，接著還大秀演訓畫面，國防部周六（19日）聲明強烈譴責，也回應將依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對。

同日稍早，國防部表示迄今日上午 6 點為止，偵獲共機9架次、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動；國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

賴副總統結束出訪巴拉圭行程隔日，中國人民解放軍東部戰區媒體中心周六上午在微博官帳宣布，19日在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，同時檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

東部戰區稱這項行動是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

周六中午，東部戰區微博再發布海空陸聯合演訓影片，但畫面實際發生時間無法證實為取自今日演訓活動。該微博帳號聲稱戰區聯指中心下達指令後，海軍多艘驅逐艦、導彈快艇、空軍編隊等「快速向預定區域機動集結」，「塑造全向圍島進逼之勢」，恫嚇意味濃厚。

台灣國防部在共軍宣布軍演不久後隨即發布聲明，針對中共東部戰區宣布在台灣周邊海、空域從事軍演的不理性挑釁行為，國防部予以強烈譴責。

國防部指出，近年來中共持續派遣機、艦襲擾，已對區域安全造成實質侵害。此次藉故發動軍事演習，不僅無助臺海和平穩定，更凸顯其窮兵黷武心態，坐實軍事擴張霸道本質。

國防部強調，面對共軍一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，同時籲請國人在兩岸情勢嚴峻時刻，扮演堅實後盾、凝聚團結共識，軍民齊心構建防衛作戰關鍵力量守護國家。

這次中共解放軍海空聯合軍演，是繼去年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台、總統蔡英文今年4月與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在美會面後的環台軍事演練行動後，第三度因台灣正常外交活動所採取的報復性軍演行動。前一日，美日韓三國領袖才在美國馬里蘭州大衛營共同發表聲明，其中聲明提到維持台海和平與穩定，對區域與國際社會的安全與繁榮不可或缺，而今日共軍旋即宣布聯合軍演，將成為首個美日韓三方軍事合作應處的考驗。