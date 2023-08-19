大衛營美日韓三方聯合聲明譴責中國 三方共同強化軍事合作

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 綜合外電報導）美日韓三國領袖本周在美國馬里蘭州大衛營（Camp David）進行三邊峰會，周五（18日）會後共同發表聲明，形塑「亞太版」小北約雛型；聲明中表示，因應中國在南海水域頻繁具侵略性行動、以及北韓的核武威脅，會加強三方的軍事與經濟合作，捍衛區域和平。

聯合聲明也強調，維持台海和平與穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺。

路透社報導，美國總統拜登、日本首相岸田文雄、與韓國總統尹錫悅在大衛營的峰會備受亞太國家關注，三方共同聲明中提到在危機發生時各方應處，包括三方熱線迅速與盟友討論因應作法，並採取共同行動回應區域安全挑戰、尋釁行動、以及危害共同利益的威脅行為。

聲明中三方同意每年舉辦軍事演習、北韓飛彈發射即時訊息分享、以及這樣的三方領袖峰會常態化，應每年舉辦。

這項三方聲明效力雖然不比北約，但對於日本和南韓來說，已是邁出巨大的一步，尤其是日韓兩國的關係從一世紀以來的侵略與對抗、到後來半世紀的互相猜忌，轉變成今日幾乎是「類」軍事同盟關係。外界也認為，這與南韓領導人的態度有極大關係。

如今，三方有著共同的擔憂和語言，聲明中對中國在南海及東海的一連串野心行動措詞強硬，包括譴責、反對中國在南海「非法的海洋權利聲索」，預料將引起北京的抗議。聲明中提到「反對中國在印太地區單方面改變現狀」，並將之納入三方共同應變的狀況清單中。

聲明指出，將共同恪守捍衛國際法，反對任何型式的脅迫行為。

周六，台灣外交部對於三方峰會後的聯合聲明進行回應，對於美、日、韓三國繼去年11月三方峰會後再次公開重申支持台海和平與穩定的堅定立場， 表達誠摯歡迎與感謝；外交部也表示台灣政府將持續與美、日、 韓及所有理念相近夥伴攜手合作，促進區域和平、穩定與繁榮。