「民進黨完全執政」反對看法減5% 台灣民意基金會民調：頗具意義，在野黨自亂陣腳造成

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 台北綜合報導）台灣民意基金會 (TPOF) 周六 （19日）發布政黨支持度民調，當中透露民眾對於「民進黨完全執政 - 總統當選，國會過半」這個題目的反對態度有所降低，幅度達5%，基金會董事長游盈隆分析，可能與在野黨過去一個月不斷傳出負面新聞，包括內部對立分擾，因此讓選民對其失去信任有關。

對於民調題目：民進黨希望達成 2024「總統當選，國會過半」的目標是否支持，受訪民眾有23.1% 表示非常支持，21.4% 還算支持， 16.4% 不太支持，29.7% 一點也不支持，6.7% 沒意見，2.8% 不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，約 44.5% 支持民進黨 2024 繼續完全執政，46.1% 不支持，不支持僅比支持多 1.6 個百分點。游盈隆表示，這也透露國人對執政黨支持與否看法嚴重分歧，毫無共識可言。

游盈隆分析，與三個月前相比，國人對是否支持民進黨 2024 繼續完全執政，態度已出現「明顯轉變」；不支持的人減少 5 個百分點，支持的人增加 4.5 個百分點。深入去看可以發現，非常支持激增 6.8 個百分點，還算支持減少 2.3 個百分點，不太支持遽減 5.1 個百分點，一點也不支持略增 0.1 個百分點，沒意見減少 0.5 個百分點。

游盈隆認為，過去三個月來，台灣選民對民進黨 2024 繼續完全執政一事，已出現重大支持移轉現象，雖然不支持者仍略多於支持者，這無疑是一個關鍵性選民政治態度轉變。

他推估主要原因可能是過去三個月，在野陣營整體表現不 佳，內部紛擾對立嚴重，讓不少選民失去耐性與信心，不過，不支持民進黨繼續完全執政的選民還是略居多數，顯示民進黨七年完全執政並不那麼深得民心，民進黨並沒有可驕傲自大的理由和本錢。

該份民調訪問期間是 8 月 14-15 日兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling）， 市話佔 70%，手機佔 30%。有效樣本 1081 人，市話 756 人，手機 325 人；抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進 行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。