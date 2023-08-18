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台北寒舍艾美酒店 探索廚房「狂歡義夏」

By 台灣英文新聞
2023/08/18 23:15
圖/台北寒舍艾美酒店
圖/台北寒舍艾美酒店

圖/台北寒舍艾美酒店

圖/台北寒舍艾美酒店

搶攻夏日吃到飽商機，台北寒舍艾美酒店探索廚房於 8 月 19 日至 9 月 30日，平、假日午晚餐推出「狂歡義夏」南義與地中海美食活動，主廚特別推薦加爾加諾比薩、卡布里雅香辣烤雞、義大利炸海鮮、西西里炸飯球與地中海羊肉串等，同時，爐烤區食材升級，限時加碼祭出火烤蒜香奶油松葉蟹，濃郁焦香肉質鮮嫩，讓饕客可以在中秋節前夕享受燒烤派對的樂趣。豐盛異國美饌，免出國也能用味蕾感受到火熱的義式風情，探索廚房每位成人平日午晚餐 1,690 元+10%、假日午晚餐 1,890 元+10%。詳情及預訂請洽 02 6620 8018訂席中心或至www.lemeridien-taipei.com。

經典傳香 盡享義式道地好滋味

走進探索廚房，體驗義大利的正宗美味。義大利是比薩的故鄉，主廚特別推薦拿坡里的家常料理 「卡布里喬莎比薩」，以番茄醬為基底，再撒上蘑菇、洋蔥、橄欖、酸豆與義大利香腸，並搭配莫札瑞拉起司增添濃郁風味。義大利南方濱海小鎮「巴里」，豐富的海洋資源造就出海味濃厚的比薩特色，「加爾加諾比薩」以新鮮澎湖透抽與鮮蝦搭配番茄及羅勒，加上南義普利亞大區的特產絲綢乳酪，濃郁的乳香更增添美味層次。另外，「卡布里雅香辣烤雞」是一道托斯卡尼的傳統佳餚，特選肉質細嫩多汁的春雞，塗抹上色澤紅艷、香辣十足的卡布里雅辣醬，火烤後雞肉外表金黃焦酥，肉質香辣帶勁。

豐盛海鮮 享受地中海鮮味之旅

義大利三面環海擁有豐富的海產，特色菜色包含「義大利炸海鮮」挑選新鮮的蝦子、魷魚與魚片，油炸至外層酥脆金黃，再以椒鹽添香，最後綴上酸甜的檸檬片提味。 「西西里炸飯球」源自西西里島的傳統美食，以燉飯包覆住起司與肉末等，表皮裹上一層細磨麵包粉，炸飯球外表香酥不油膩，內餡的香濃起司增添迷人風味。 「西班牙海鮮燉飯」義大利米吸飽鮮甜的海鮮湯汁，融合豐富海鮮包括鮮蝦、魷魚、淡菜與花枝，最後點綴彩椒與藏紅花，繽紛色彩提升食慾。 「香料烤午仔魚」肉質鮮嫩且富含蛋白質的午仔魚，以黑胡椒、辣椒、蒜粉、洋蔥粉與迷迭香等香料調味，魚肉鮮甜且散發異國風味。

熱情火烤 BBQ 歡聚享美味

探索廚房爐烤區限時加碼升級，推出「蒜香奶油松葉蟹」香烤過後的松葉蟹腳肉質軟嫩，自然鮮甜微帶焦香，搭配義式經典的蒜香奶油的濃郁醬汁，增添美味層次。另外，還有希臘的傳統街頭小吃「地中海羊肉串」，主廚將香料醃製後的羊肉切成小塊，火烤後飄散濃郁香氣，肉質鮮嫩多汁，十分誘人。「肉桂烤鳳梨」以新鮮的土鳳梨加上肉桂和糖等調味一同烤製，肉桂具有獨特的香氣，它賦予鳳梨溫暖的香甜味道，酸甜滋味十分開胃。異國美食飄香，豐盛的南義大利與地中海美饌，絕對是今夏不容錯過的美食饗宴。

更新時間 : 2023-08-19 01:29 GMT+08:00

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