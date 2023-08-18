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相知相惜在大倉久和大飯店 把握七夕寵愛另一半

By 台灣英文新聞
2023/08/18 23:11
圖/大倉久和大飯店
圖/大倉久和大飯店

圖/大倉久和大飯店

圖/大倉久和大飯店

一年一度的七夕情人節即將來臨，牛郎織女來相會，大倉久和大飯店則邀請情侶們一同到飯店「放閃」慶祝，旗下歐風館自助餐廳與桃花林中餐廳皆推出七夕慶祝活動，讓賓客好好寵愛另一半。只要在七夕情人節當天（8月22日）晚餐期間，情侶雙人同行至歐風館、桃花林，就可獲得七夕限定寵愛禮，還沒準備好驚喜晚餐的你，趕緊把握最後時間訂位，犒賞心愛的另一半。訂位專線：歐風館02-2181-5135、桃花林02-2181-5136。

在歐風館來一場南法浪漫味旅 當日限定「愛在七夕」蛋糕

歐風館自助餐廳行政主廚山本克哉（Yamamoto Katsuya）精研法式料理四十餘年，結合台灣在地食材特性並運用多元烹飪技法融入經典法式料理，以源源不絕的巧思創意與細膩的烹調手法，打造出「相遇普羅旺斯」南法主題料理，讓賓客在品嚐多道美味佳餚時，就像是親身經歷南法普羅旺斯一趟，非常適合在七夕與另一半味旅漫遊。歐風館自助餐廳針對七夕情人節推出相關優惠活動，於8月22日七夕當日晚餐餐期，雙人同行用餐即可獲得「愛在七夕」的心型蛋糕1份，更貼心的規劃為外帶專屬，讓佳偶們享受完浪漫的晚餐後，還能回家延續這份浪漫，品味精緻的七夕專屬甜點。歐風館自助餐廳線上訂位請至https://reurl.cc/NqAEK9，訂位專線：02-2181-5135。

落英繽紛桃花林 串起「不能梅有你」的愛戀

源自東京大倉飯店的桃花林中餐廳，曾於2018-2020連續三年榮獲台北米其林指南（Michelin Guide）餐盤推薦，以新派粵菜為主打，從傳統中汲取菁華，再融入宛如法式餐點的華美盤飾。桃花林現有5款套餐，每套共有七道菜，售價自2,200元起至5,600元，王建榮主廚嚴選食材精心設計的珍饈百味，每款套餐皆可享用到各式山珍海味的式佳餚。針對即將到來的七夕情人節，桃花林特別於8月22日七夕當日晚餐凡點用任一套餐即贈送「不能梅有你」七夕特調1杯。梅酒圓潤濃郁風味加入紅石榴及蘇打水，酸甜的滋味彷彿愛意般滋潤戀人每一日，不止七夕，更在朝夕。桃花林中餐廳線上訂位請至https://reurl.cc/ZW6b9A，訂位專線：02-2181-5136。

更新時間 : 2023-08-19 01:29 GMT+08:00

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