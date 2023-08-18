台北喜來登十二廚8/18起推出「泰美味」泰國美食節

氣溫飆升、來點酸辣帶勁的泰國菜。台北喜來登十二廚自助餐廳8月18日起於平日晚餐與假日午晚餐時段推出「泰美味」泰國美食節，吃的到曼谷超人氣巨無霸「拉差達火山排骨」、濃郁下飯的「金沙咖哩海鮮」、現拌青木瓜沙拉、碳烤沙嗲等，更不能錯過「松葉蟹腳吃到飽」以及Asahi生啤酒暢飲。甜點則有超人氣「芒果糯米飯」、限定口味「泰奶珍珠厚鬆餅」等，泰菜控必吃名單一次集合，澎湃升級不加價，8月14日至17日午餐消費滿8千加碼送龍蝦乙份，讓味蕾秒飛出國、狂啖美食泰酷辣。

夏天熱辣、酸爽泰菜最適配。擁有Buffet之王美譽的十二廚祭出「泰美味」泰國美食節，週一至週五晚餐、假日午晚餐不加價，每位1,490元起，爽嗑松葉蟹吃到飽外、再推多款泰國美食。30公分巨無霸「拉差達火山排骨」來自曼谷夜市爆紅美食，層層堆疊視覺超震撼，淋上青辣椒香辣湯頭，大口吃肉啃骨超過癮。人氣第一的「清蒸松葉蟹腳」肥嫩蟹腳清蒸後甜味鎖在殼中，蘸上特製魚露醬，鹹香微辣刺激食慾，搭配冰爽生啤最是享受。清香滿溢的「清蒸檸檬魚」則選用澎湖現流鮮魚，魚肉鮮嫩細緻、醬汁酸甜開胃。

泰國必比登推薦必嚐小吃「豬肉河粉」濃郁胡椒豬骨湯底放入爽彈河粉，加上手打肉丸、黑輪、炒肉末，鮮濃暖胃，鹹香濃郁「金沙咖哩海鮮」醬汁緊裹肥美海鮮噴香下飯。「涼拌海鮮泡麵」特有媽媽麵(Mama麵) 加入白蝦、透抽與綜合蔬菜共拌，鮮爽又美味。非吃不可的還有現點現拌「青木瓜沙拉」爽脆青木瓜絲、番茄與大蒜、香菜、魚露等放入木缽現搗、撒上香脆花生，酸辣開胃秒殺味蕾。有著滿滿配料的「蝦醬炒飯」是泰國中部名菜，色彩繽紛激發食慾，粒粒分明的米飯吸滿鮮濃蝦醬，搭配滷肉、臘腸、長江豆、花生等趁熱拌飯，香口惹味。還有酥炸松阪豬、沙嗲雞肉串、泰式烤雞腿排等美味，大快朵頤熟悉的在地味。

說到泰國更少不了甜點，餐檯亦推出超人氣「芒果糯米飯」盛夏芒果搭配椰香糯米飯，清爽又甜軟，期間限定的「珍珠泰奶厚鬆餅」，現點現做的鬆軟舒芙蕾淋上濃郁泰奶奶霜與蜜煮珍珠，輕盈口感與豐厚茶香完美絕配。還有傳統「香蘭娘惹糕」軟糯Ｑ彈的口感散發濃郁椰子與香甜斑斕味為夏日泰遊畫下完美句點。