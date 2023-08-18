珠寶盒法式點心坊 中秋禮盒注入寶島米香

中秋佳節是華人傳遞祝福心意的美好節日，亦逢時序邁入金黃稻穗舞動之際，一直以來專注於探索台灣風土結合法式甜點的珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux，今年以秋節豐收的「台灣稻米」串起與法式甜點的動人對話，精心研發【秋禾米香禮盒】（10入，NT$980），選用四款不同米種，結合米粉與麵粉黃金比例，創意呈現香料蓬萊米巧克力蛋糕、紅穀米粉柑橘蛋糕、發芽玄米玉兔餅乾、黑米柚子達可瓦茲、黑米玉兔餅乾五款台法混血點心，享受輕盈甜蜜之餘，重新感受比肩國際的台灣米食文化！

去年首度推出即熱銷的【千層派禮盒】（4入，NT$680），經典法式千層結合秋韻十足的白柚與秋節熟悉的鴛鴦鹹蛋黃口味，耗時費工的細膩滋味令人回味，在粉絲敲碗下再次優雅登場；想要月餅又不想落俗套的最佳選擇【花好月圓禮盒】（4入，NT$680）日式桃山皮工法呈現超人氣「奶黃流心月餅」與新口味「深焙烏龍茶脆梅月餅」，及搭配多元豐美法式點心的【繁星秋月禮盒】（NT$1080）。珠寶盒法式點心坊貼心設計多元風格禮盒，兼顧不同送禮預算需求，無論自家品嘗、朋友送禮或企業採購皆適宜。

掌聲穀粒【秋禾米香禮盒】法式甜點蘊藏稻米香

台灣優質稻米外銷成績亮眼，疫情前達一年出口21.7萬公噸巔峰，近期更進軍杜拜國際連鎖壽司店，反觀國人食米量卻逐年下滑，珠寶盒法式點心坊期許藉由發掘稻米多元用途，為法式甜點注入在地米香，支持台灣稻米與實力堅強的小農。選用四款不同米種：包括吸油率低的台灣米代表「蓬萊米」、具原住民特色且富含纖維與維他命B的「紅穀米」、帶著特殊米糠香氣並保有GABA質的「發芽玄米」、古代被譽為長壽米的「黑米」。甜點主廚特別調製烘焙法式糕點完美比例的「米粉＋麵粉」配方， 香料蓬萊米巧克力蛋糕以香甜清爽蓬萊米搭配異國風情的香料巧克力，呈現令人驚喜風味；紅穀米粉柑橘蛋糕採用具原民特色的紅穀米，芋頭般溫柔清香與法式柑橘果香的東西融合，粉紅色調洋溢喜悅；黑米柚子達可瓦茲以黑米獨特軟糯清香與馥郁柚香讓洋氣的達可瓦茲更顯親切；發芽玄米與黑米玉兔餅乾造型應景討喜，洋溢質樸米糠香氣。

【秋禾米香禮盒】

售價｜ 980/盒

內容物

－紅穀米粉柑橘蛋糕｜2pc

－香料蓬萊米巧克力蛋糕｜2pc

－黑米玉兔餅乾｜2pc

－發芽玄米玉兔餅乾｜2pc

－黑米柚子達可瓦茲｜2pc

千層控為之瘋狂的法國小月餅【千層派禮盒】 注入東方甜蜜

擅於國王餅烘焙工藝的麵包主廚，繼去年中秋首度推出千層派禮盒即獲好評，今年在千層控的期待下再度推出，精選Isigny無鹽發酵奶油製作法式千層，酥香薄脆充滿空氣感，內餡除了杏仁奶油餡之外，創意賦予酸香清爽的白柚秋味、以及中式月餅經典棗泥豆沙鹹蛋黃元素，賦予法式甜點東方魂。白柚口味層層酥皮包覆微酸清新白柚醬，是最能代表秋天的滋味，融合杏仁餡，酸甜爽口；鴛鴦鹹蛋黃取中式月餅經典口味棗泥、豆沙、鹹蛋黃，與法式千層中西交融的混血美味。充滿奶油馨香的千層酥皮包覆棗泥、紅豆、鹹蛋黃及杏仁餡，鹹甜交織，濃而不膩。小巧外型無論獨享或分享都不過於罪惡，藝術品般細膩紋路，讓中秋節也可擁有法式優雅。

【千層派禮盒】

售價｜ 680/盒

內容物

-白柚千層派 2pcs

-鴛鴦鹹蛋黃千層派 2pcs

月餅不落俗套 【花好月圓禮盒】結合經典與創意

中秋節不可或缺的月餅，【花好月圓】禮盒以細緻不油膩的日式桃山皮，搭配經典奶黃流心及創意深焙烏龍茶脆梅兩種口味呈現，享受月餅輕盈少負擔。奶黃流心內餡加入奶油，凝結了鹹蛋黃的濃郁香醇，一口咬下，奶香誘人鹹甜交織，濃香而不膩口，亦可微波加熱20秒，溫熱吃月餅別有一番風味；烏龍茶脆梅選用舞間茶心的深焙烏龍茶，茶香深沉香醇，搭配酸甜爽口脆梅，清香茶韻引出脆梅果漾芬芳，獨特風味令人玩味。【繁星秋月】除兩款月餅各二顆外，另含台南芒果圓蛋糕、草莓巧克力蛋糕、椰子鳳梨蛋糕、蝴蝶千層酥等融合台灣在地食材的法式甜點，東西合璧送禮大氣。

【花好月圓】

售價｜ 680/盒

內容物

-奶黃流心 2pcs

-烏龍茶脆梅2pcs

【繁星秋月】

售價｜ 1080/盒

內容物

－奶黃流心月餅 2pcs

－烏龍茶脆梅｜2pcs

－台南芒果圓蛋糕｜1pc

－草莓巧克力蛋糕｜1pc

－椰子鳳梨蛋糕｜1pc

－蝴蝶千層酥｜2pc