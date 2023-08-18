白宮：拜登有意在無先前條件下會面金正恩　北韓未予以回應

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）美國總統拜登向北韓提出，願意在「無任何條件下」會面北韓領導人金正恩，但北韓方面卻未給予回應。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）17日接受日本共同社採訪時表示，雖然北韓未對此提案做出任何積極的回應，但這個提案仍在討論中，他們很樂意坐下來，毫無前提條件之下與北韓進行談話。

柯比未透露美國是何時向北韓提議進行會面的，但他說道，金正恩到目前為止，都沒有對他們的提議表現出任何興趣，美國就必須確保做好準備，在所有其他方面捍衛國家利益，以及同盟國韓國及日本的利益。

柯比補充說道，這意味著美國應該在該地區投入更多力量，如果必須這麼做，他們也會考慮未來再次這麼做。

NSC印太戰略主任Mira Rapp Hooper也在前一天透露，拜登政府為了邀請北韓坐下來談話，在近幾週作出了許多努力，尤其是在駐韓美軍Travis King逃至北韓之後。

不同於在上任後從未會面過金正恩的拜登，美國前總統川普在任期期間，就已與金正恩進行過3次面對面談話。

南韓國家情報院在17日表示，北韓很有可能將針對18日的美日韓大衛營峰會以及韓美聯合軍演，發射洲際彈道飛彈等多種挑釁，柯比對此表示，過於擔心並不是在善用時間。

大衛營峰會即將舉行，美日韓計畫就應對北韓核飛彈等問題進行討論。