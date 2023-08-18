台灣觀光快閃店於南韓舉辦　演員魏嘏雋親臨現場宣傳

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）交通部觀光局首度於首爾聖水洞春天畫廊舉辦「別再猶豫， 台灣GO」台灣觀光快閃活動， 發布由台灣觀光代言人魏嘏雋所拍攝的最新宣傳影片及宣傳海報， 交通部觀光局代理局長周廷彰也透過歡迎短片，宣傳「 遊台灣金福氣」抽獎活動，全力號召韓國民眾來台旅遊。

觀光局表示，韓語「不要猶豫」（망설이지 말고）後面兩字音近於「芒果」（망고）， 8月16日至20日一連五天的活動，結合風靡韓國的MBTI人格 測驗與台灣芒果特色，讓參加民眾測驗自己屬於「哪一種芒果」， 並依性格提供專屬的台灣旅遊推薦資訊。



排隊參加首爾快閃店的人潮（圖／交通部觀光局）

出演「魷魚遊戲」、「小女子」等熱門韓劇的人氣韓國演員魏嘏雋，17日晚間也親臨快閃店舉辦粉絲簽名會活動， 分享實地走訪拍攝的宣傳海報外，大讚台灣美食、 強調台灣的山海美景、體驗活動以及獨有的民俗文化讓他深深著迷， 大力推薦韓國民眾不僅參與快閃店活動、更值得立刻行動前往台灣。

觀光局指出，全新台灣觀光宣傳影片共有5支，包括美食、樂活、自然景觀、 異國文化及MBTI， 影片扣合韓國民眾喜好美食、熱衷社群流行文化，且為紓解壓力， 假期很短也要安排海外旅遊等特質。

未來宣傳影片及宣傳海報除將上傳至交通部觀光局Instagra m與YouTube等社群推播外， 也將陸續在韓國當地大樓電視牆、地鐵站等交通樞紐播放。

交通部觀光局代理局長周廷彰也為本次活動親自拍攝歡迎短片， 強調台灣很近，只要搭機2個小時就到台灣，台灣的美食、 美景很多元，同時宣傳《遊台灣金福氣》 自由行旅客來台消費金抽獎活動， 鼓勵韓國民眾跟著魏嘏雋一起到台灣旅遊！

今(112)年1至6月韓國來台旅客累計達31萬3,000人， 為入境前三大市場。 交通部觀光局接續將與台灣觀光協會於8月24至28日組團赴韓國 釜山、大邱等城市辦理推廣活動，拓展南部客源，期望台韓互訪人次早日恢復疫情前規模， 並達成國際旅客來台600萬人次目標。



位於首爾聖水洞春天畫廊的「別再猶豫， 台灣GO」台灣觀光快閃店（圖／交通部觀光局）