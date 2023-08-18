新北市深澳漁港親海旅行　品嚐當季美味小卷

(文內照片/圖表均由新北市漁業處提供)

新北市深澳漁港為結合漁業、海釣及生態旅遊之多功能 漁港，夏季浪況穩定、漁獲豐碩，正是體驗海釣的最佳時機， 新北市漁業處歡迎民眾前來遊覽深澳漁港、體驗海釣， 品嚐當季尚青的小卷。

深澳漁港出海夜釣 親海生態體驗

深澳漁港因鄰近基隆嶼及北方三島(彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼)， 該地區海域因湧升流作用帶動海洋底層高營養鹽海水湧升至海水表層 ，使得浮游動、植物增加，吸引魚群覓食聚集， 進而形成臺灣北部的熱門釣點， 加上該港海釣船業者憑藉其長年討海所累積的經驗， 充分掌握海潮及流向，帶領釣客前往漁汛最豐富的海域， 讓參與海釣民眾多能滿載而歸。

深澳漁港不僅吸引許多職業釣客前來大展身手， 當地的海釣船業者也有推出適合海釣新手的小搞搞行程(小搞搞是指 僅利用釣竿、捲線器以及釣線等基本裝備進行釣魚的方式)， 新手不需要攜帶裝備，所需釣具皆可向船家租借， 正逢夏季可以釣到白帶魚、竹筴魚及鯖魚等魚種， 想釣透抽或小卷的話，則可以挑戰跨夜的透抽班， 行程中還能品嚐船家準備的海鮮料理或直接在船上料理剛釣起的漁獲 ，讓遊客有吃有玩還有海釣戰利品能帶回家。

深澳小卷正當時 味美價廉正好吃

深澳漁港為臺灣東北部沿近海漁業之重要港口，漁獲資源豐富， 如白帶魚、小卷、 馬頭魚及竹筴魚等都是國人餐桌上常見的海鮮料理， 其中小卷產量更位居全國第一，目前正值深澳小卷產季， 在地盛產的小卷新鮮且價格實在， 建議大家可以避開夏季午間較炎熱的天氣， 選擇下午涼爽時分來深澳漁港觀光，到漁港週邊的長榮小卷、金益鯊 魚羹、紅梅小吃及阿華鯊魚羹等餐廳品嚐新鮮美味的小卷， 再配上一杯沁涼的石花菜凍飲，暑氣全消； 傍晚則可搭船欣賞海上落日餘暉、象鼻岩及酋長等特殊海蝕地景， 整個深澳岬的美景皆能一覽無遺，入夜後，體驗揮桿釣魚的樂趣， 帶著滿滿的漁獲返家， 歡迎大家一同來感受深澳漁港日夜不同的魅力。

新北市漁業處表示，近年推動「嗨漁港」計畫，輔導傳統漁業轉型， 深澳漁港因得天獨厚的地理優勢，成功轉型為帶民眾出海體驗釣魚的 休閒漁港，歡迎喜歡海釣活動的民眾前來體驗， 亦可以到深澳漁港週邊海鮮餐廳品嚐在地漁產。