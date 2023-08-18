新北市立八里愛心教養院參訪鶯歌陶博館 看到紅磚瓦窯 院生比手畫腳超開心

新北市立八里愛心教養院18日在八里扶輪社友陪同下，前往鶯歌陶瓷博物館小旅行，陶藝社團15名院生因有學過陶藝，反倒熱情地為社友們比手畫腳。由於院生有重度及極重度，看到陶藝作品時非常的激動，口語雖然無法完全表達，但興奮心情全寫在臉上，讓扶輪社友相當心疼。

院生阿斌今年51歲，是團員中年紀最大者，他因重度肢體萎縮，在陶藝創作上，僅能藉由手腕關節處搓揉陶土，再由老師協助擺放創作及上釉等。雖然年紀老大，但仍保有赤子之心，當他看到陶藝作品，開心地揮舞手表達。

鶯歌陶瓷博物館導覽人員帶領著院生參觀紅磚瓦窯，個個臉上充滿興奮及雀躍，因為陶藝社團的作品也是透過燒窯完成，只是教養院用的是電窯，如今看到傳統窯，也了解燒製過程，相當開心。

八里扶輪社社長杜燕輝表示，看著這群院生們出遊開懷的笑容，有著滿滿的感動，每位社友都覺得能協助院生一起出遊，達成他們的願望，意義非凡。

社會局副局長許秀能表示，新北市有許多無障礙旅遊景點，目的是讓身心障礙朋友暢遊，以體驗有愛無礙、友善的城市生活，也非常感謝八里扶輪社社友們，以一對一陪伴的方式鼓勵院生，彼此熱情互動，展現滿滿的正能量。

新北市立八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，社區小旅行活動迄今已完成了10場次的艱鉅任務，特別感謝八里扶輪社贊助經費，以及鶯歌陶瓷博物館鼎力相助，未來希望有更多善心團體響應，一起豐厚身障者的生命故事。