以微型保單守護逾3.4萬弱勢民眾 富邦人壽、富邦產險獲高雄市頒贈感謝狀

富邦金控旗下子公司富邦人壽、富邦產險長期關懷弱勢族群，響應政府政策，攜手富邦慈善基金會推動微型保險，今年為連續第三年與高雄市政府合作，捐助微型保險累計照顧超過3.4萬名弱勢民眾，高雄市府今(18)日特別頒贈感謝獎座，肯定兩家公司長年落實公平待客、普惠金融的作為與用心。富邦人壽、富邦產險多年來捐助全國多個縣市社會局、社福團體推動微型保險，自開辦以來，累積守護經濟弱勢民眾分別逾10萬名、近6萬名。

富邦人壽表示，確保每一名客戶都能獲得公平的服務，以及最適合的保險保障，是富邦人壽實踐公平待客的核心精神，尤其低所得族群由於缺乏應急金、所得入不敷出，難以買到合適的保險，遭遇意外時更難應對突如其來的經濟衝擊。

為提升經濟弱勢族群，不再被商業保險排除在外，富邦人壽積極與公益團體及地方縣市政府共同推廣微型保險，也自2021年與高雄市政府合作，承保人數迄今超過2萬人，全國範圍有逾10萬名經濟弱勢民眾受惠，更推出微型保險網路投保商品，提升服務便利度，讓弱勢族群隨時獲得保障。

為協助弱勢民眾減緩因意外事故而造成的家庭經濟困境，富邦產險持續推動微型保險，本次透過富邦慈善基金會、福安王爺慈善會與高雄市社會局合作，主要以高雄市中低收入戶及輕度身障者為服務對象，共計1.4萬多人受惠，希望藉此幫助更多弱勢民眾透過微型保險。

富邦產險表示，微型保險主要為提供身心障礙或中低收入者等經濟弱勢民眾基本的保險保障，具有保障內容簡單易懂及低保費等特色，包含因意外傷害所造成的身故及失能保障，避免被保險人因發生意外事故而陷入經濟困境，自開辦至今，已累積服務近6萬人，希望藉由自身力量，讓更多弱勢民眾擁有基本的風險保障。

為服務弱勢金融消費者，富邦人壽、富邦產險以微型保單建構保險保障防護網，讓他們能獲得基本保險保障，將關懷帶到社會的每一個角落，未來也將持續回饋社會，提供更完善的服務體驗，兼顧不同族群的權益。