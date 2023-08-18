台灣土地銀行綠色存款專案　六家企業挹注32億元

為落實公股銀行綠色金融角色，土地銀行自今年3月推出「綠色存款專案」並獲旺矽科技、新光產物保險、友達光電、閎暉實業、根基營造及瑞鼎科技等六家企業青睞，截至7月底成功募集新臺幣32億元，全數資金將用於綠色及社會效益投資。

因應金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案3.0」，土地銀行訂定永續金融計畫，以「永續授信」、「永續投資」、「永續商品」三大面向同步鼓勵我國產業低碳轉型，提升產業韌性，並揭露商品資訊以供客戶辨識及信賴。

隨近年土地銀行完成簽署赤道原則、推動ESG聯貸案與永續供應鏈金融服務的「永續授信」範疇，土銀也同步發行綠色債券、主動投資企業綠色轉型等「永續投資」領域。至於今年推出的「綠色存款專案」則屬於「永續商品」範圍，土銀將客戶專案存款引導至ESG領域，客戶即可將該存款訊息揭露於公司永續報告書與年報，展現對環境、社會、財務、公司治理永續營運的支持。

土地銀行依照綠色、社會債券原則與可持續發展債券指引，將全數資金投入綠色及社會效益投資，綠色投資為投入再生能源、綠建築融資，社會效益投資則包括均衡城鄉發展、弱勢照顧、興建教育設施及醫療院所等項目。此外，為確保「綠色存款專案」資金用途，土地銀行委託安侯建業聯合會計師事務所擔任第三方確信機構，逐年對金流查核認證並出具確信報告。

土地銀行身為百分百國營銀行，近年來不僅推出太陽光電發電設備貸款，更配合政府辦理疫後振興及低碳智慧納管等永續融資優惠貸款專案，在110年、111年也領先同業發行綠色債券，發揮綠色金融效益，同時帶動各產業投入綠色能源開發。

土地銀行在董事長謝娟娟帶領下，持續打造與客戶、員工共好的營運模式，對整體環境、社會及經濟正向發展扮演更積極的角色，確保資金流向妥善運用於綠色、永續項目，期能成為促進綠色經濟發展的推手。