新北112學年度外訂桶餐學校「每月1道異國料理」全面推行國際飲食教育

新北市教育局今(18)日辦理「112學年度國際飲食教育中央餐廚學校異國料理試辦計畫發表記者會」，宣布從112學年度起，於外訂桶餐學校推出每月1道異國料理，讓更多學童可接觸國際飲食料理，以策略化模式逐步達成全市學校全面推行國際飲食教育目標，並設計「新北食育」專屬標誌，搭配趣味打油詩「新鮮當季好食在，北東西南香氣來，食全網羅豐盛菜，育樂食光笑開懷。」加深學童印象，推廣食育教育。

食家安飲食文化股份有限公司的印尼香茅熱拌肉片(左)及雙翼食品有限公司的馬來西亞肉骨茶(右) (圖/新北市教育局)

記者會上邀請擁有自設廚房及食育教室的永平國小專業食育士團隊及小朋友擔任開場表演，透過互動激發孩童對於國際飲食教育的好奇心，並邀請集美國小做為外訂桶餐學校代表，由永平國小唐永安校長、集美國小高淑真校長及2校學生共同揭開首次亮相的「新北食育」專屬標誌，象徵攜手傳承交流，共築食育傳承橋樑。

此外，新北市攜手供應學校午餐的10家團膳廠商，將國際飲食料理融入學校營養午餐，並積極開發國際飲食新創菜色，包含食家安飲食文化股份有限公司的印尼香茅熱拌肉片及雙翼食品有限公司的馬來西亞肉骨茶，透過南洋料理發想並改良為符合孩童口味之餐食，增加菜餚適口性及大量製備可能性，助於推廣多元飲食文化，讓新北午餐飄香，共譜食育新篇章。

新北市餐盒食品商業同業公會執行長陳國展表示，對於新北市國際飲食扎根計畫充滿期待，不僅能豐富學生的飲食知識與體驗，培養國際視野、提升文化包容力及學習尊重他人，同時促使餐盒業者積極改進產品和服務，提升行業競爭力及形象，替學校營養午餐帶來正向影響，更能推動飲食文化的傳承和發展，期盼可共同為學生的成長和發展做出貢獻。

永平國小校長唐永安表示，學校建置2間食育教室，並將食育教育納入校訂課程，以推動蔬食減碳為首要，從幼兒園到國小6年級設計相關知識性課程及實作課程，由學校培育專業的食育士團隊，帶領學生親自動手烹調食物，培養永續環境愛地球情懷，也在課程中介紹各國飲食文化，引導學生分享自己出國及平時接觸異國美食的經驗，提高食育課程與生活的關聯性。

集美國小2年級廖晨妍同學說: 以前曾吃過泰國的打拋豬配上香甜的米飯，真的非常美味，而新學期開始學校午餐也能固定吃到國際飲食料理，實在是太令人期待了！品嘗異國美食，不僅吃了自己很開心，還可以了解各國文化，讓我們好好享受一番吧！

教育局表示，新北市十分重視食育教育，112年擴大辦理國際飲食教育扎根計畫，邀請團膳廠商共同響應，將國際飲食料理融入學校午餐，期盼食育相關課程的交流及傳承，能拓展食育教育影響力，創造新北食育更多可能性。