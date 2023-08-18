智慧城市新經濟力論壇　中華電信獲頒卓越貢獻獎

5G x ABC推展智慧城市創新應用

運用科技力打造韌性智慧城市

由《財訊》雜誌主辦的「2023年智慧城市新經濟力論壇」今(17)日舉行，中華電信董事長郭水義以「5G x ABC科技力，實現智慧城市創新應用」獲頒「第六屆2023智慧城市卓越貢獻獎」-智慧能源獎項，由國發會副主委高仙桂頒獎。

中華電信郭水義董事長表示，很榮幸獲得主辦單位的肯定，彰顯中華電信以5G x ABC (AI、AR/VR、Big data、Block chain、Cloud、Cyber security)策略，結合公司四個ABC的豐富資產與資源(客戶夥伴資產、科技平台資產、基礎網路資產、優質人才資產)，成功達成推展智慧城市創新應用，協助政府打造永續智慧城市，促進產業淨零轉型的目標。

郭水義董事長表示：「中華電信積極響應國際倡議與政府淨零政策，大力推行科技減碳，推展智慧能源解決方案，例如研發能源集中監控(EOC)與環境永續發展管理(EARTH)系統，提供客戶進行能源管理與碳盤查，有效提升企業效率；也針對客戶產業特性及需求客製化應用解決方案，協助夥伴提升電網韌性、克服偏遠地區供電布建難題，達到省電及節降成本雙重效益。」

郭董事長強調：「ESG永續發展是中華電信的無悔投入，公司已正式加入全球再生能源倡議RE100，並通過國際氣候變遷權威組織-科學基礎減碳目標倡議(SBTi)溫室氣體近程減量目標驗證，具體承諾2040年達到全公司100%使用再生能源、2050年前達成全面淨零排放目標；此外，中華電信也充分認知生物多樣性和不毀林對於生態及氣候穩定之重要性，因此，率先台灣業者響應聯合國倡議，承諾於2030年達成生物多樣性的淨正向影響(Net Positive Impact，NPI)與實現無淨毀林(No Net Deforestation，NND)目標，堅定實踐『成為以永續發展為基礎的國際標竿企業』之願景。」

本次論壇中華電信總經理林昭陽受邀以「科技賦能智慧城市韌性」為題進行演講，分享中華電信如何以AI、雲端及資安等科技力強化城市韌性，加速智慧城市創新應用。中華電信林昭陽總經理表示，隨著資通訊科技的發展及因應環境變遷的需求，城市治理願景從數位化、智慧化不斷提升，中華電信強化通訊網路韌性，並積極發展資通訊技術，以科技力在交通、醫療、能源、安控等各面向助力政府治理，賦能智慧城市更韌性及永續。

林總經理在關鍵對談中，分享了中華電信投入研發AI基礎技術，包括影像辨識、語音辨識、語意辨識、數值分析等方面，並已實際運用在智慧交通、智慧客服、科技執法、網路智慧維運、智慧資安等方面。另外，針對近期大型語言模型(LLM)商用化發展迅速，林總經理也分享中華電信對這波人工智慧趨勢帶來的機遇與風險之見解，並探討中華電信如何透過AI賦能各行各業。

展望未來，中華電信將持續以廣結盟的精神，在各項創新應用領域攜手合作伙伴共同促進產業生態系的正向發展，持續朝向「以永續發展為基礎的國際標竿企業」與「數位生態系統賦能者的領導品牌」之企業願景邁進。