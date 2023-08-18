聯合國安理會召開北韓人權會議　中國、俄羅斯vs.南韓表明各自立場

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）聯合國安理會時隔6年，再次於17日（美國當地時間）召開北韓人權會議，對於在安理會談論北韓人權是否合適，中國、俄國與南韓展開了一場辯論。

中國及俄羅斯作為安理會常任理事國，在國際社會上積極擁護著北韓，兩國皆認為不適合在安理會討論人權問題。

韓聯社報導，中國駐聯合國副代表耿爽於發言中表示，聯合國安理會主要責任是維護國際和平與安全，意即「維持國際和平與安全」為安理會的成立目的，因此討論特定國家人權問題並不適當。

耿爽也說道，在安理會討論北韓人權問題，只會導致地區情勢更加緊張等的負面影響，他認為，若真的關心北韓人權問題，就應該解除對北韓的制裁，並與北韓進行對話。

俄羅斯和中國有著相同的立場。

俄羅斯副代表米特里·波利楊斯（Dmitry Polyansky）也主張，「向北韓提出人權問題是美國及其同盟國的偽善」，因為讓北韓人民飽受痛苦的，正是對北韓所實施的國際制裁所導致。

波利楊斯也將北韓人權問題推卸給美日韓三國，認為這也是因美日韓三國強化東亞地區的軍事力量所致。

南韓駐聯合國大使黃浚局反駁，若安理會對北韓人權問題放任不管，最終將使國際和平與安全陷入危險之中。

黃俊局補充道，北韓當局將應利用在人民身上的資源用於核武開發，主張北韓人權問題與北韓核問題有著密不可分的關係，若不能處理人權問題，那麼核問題也將無法得到解決。