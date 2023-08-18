【開箱影片】世界客家博覽會必看兩大館斥資破億　全台最大光雕秀、巨萌Hello Kitty充氣裝置別錯過

（台灣英文新聞/劉怡均 桃園採訪報導）「2023世界客家博覽會」由客委會及桃園市政府共同主辦，以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主軸，希望打破大眾對客家人的刻板印象，也讓更多人了解客家文化，自即日起日至10月15日於桃園展出66天。

世界客家博覽會斥資15億打造，自8月11日開展後有民眾特地包車從他縣市前往參觀，除了世界館及台灣館2大主展館，還有8大副展館及17個衛星展館，內容豐富多元，由王騰崇策展的世界館展出全球20個國家的客家文化特色，超美的主視覺由設計東京奧運logo的設計師野老朝雄操刀；台灣館展出全台14個縣市的客家文化內涵，預估每日吸引3,000人參觀。

佔地3,000坪的台灣館內，由倫敦設計獎得主「偶然設計」規劃的台三線展區透過科技藝術互動巧妙地融合客家歷史與地理景觀，於桃園市展區以「埤塘」為意象打造出充滿詩意的裝置，結合詩詞文學和民眾互動；台中市展區中心的裝置取材泰興宮取水習俗，其為大溪流域古老的取水祈福祭典，共有250個由春池玻璃製作的玻璃瓶，裡面裝著神明指點取到的神水，充滿祝福意味的「平安水」，最後一天將開放民眾領取。

全長超過150公尺的台灣館變成光雕秀主場，打造全台最大的立體光雕秀，於館外戶外觀景區登場，並配合外牆建築特色精彩上演，主秀邀請獲獎無數的影像設計師王奕盛擔任策展人，帶來8分鐘的《回庄》精彩主秀，用電影敘事手法與配樂營造情感共鳴，展現各地客家人回到家鄉的情懷。

桃園市文化局在龍潭大池打造全國最大、16公尺高「Hello Kitty來作客」水上裝置，讓Hello Kitty穿上客家傳統客家花布，於8月14日受風勢影響造成表皮破損洩氣，搶修後於昨（17）日上午開始充氣，並重新展出，燈光秀於每晚7時到8時30分登場。

台灣館位於桃園市中壢區領航北路一段99號，世界館位於桃園市中壢區領航北路一段100號，皆可搭乘桃捷於A19桃園體育園區站抵達展館，最新消息請前往官網查詢。

開箱影片。(影/Taiwan News, Lyla Liu)