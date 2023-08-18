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〈時評〉賴清德化解疑美論　將潛移默化台灣大選結果

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/08/18 15:09
賴清德在臉書po文附上照片說: 停留舊金山的時間雖然短暫，他仍抓緊時間與AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger, 右）交換...

賴清德在臉書po文附上照片說: 停留舊金山的時間雖然短暫，他仍抓緊時間與AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger, 右）交換...

副總統賴清德結束出訪友邦，這次過境美國，表現中規中矩，沒有任何意外，因此，總體來說，既沒有得分、又沒有失分，不過，這正是消除疑美論的第一步，也是重新建立美國對賴清德的信賴。

尤其是，賴清德出訪前，接受博彭的訪問，他說，台灣已是主權國家，名稱為中華民國，不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒有再宣布獨立的必要，也「沒有所謂的獨立路徑」，不會更改國名，他的責任是在捍衛台灣，維持台海現狀，而台海局勢緊張，不是台灣造成的，而是源自北京的作為。

這一篇訪問，剛好在賴清德去程過境美國紐約時刊出，目的就是要給美國人看。當然，這篇專訪刊出後，勢必會引來不同的反應。首先是藍營方面，因為害怕賴清德維持現狀的論述，會取得美國和多數台灣人民的信任，勢必要持續加深賴清德的台獨印象，仍會企圖將賴清德和台獨畫上等號。

不過，賴清德的這番論述，恐怕已再度爭取到美方的認同。因為賴清德這次出訪的規格，並沒有被降低，特別是賴清德回程過境美國西岸、抵達舊金山，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格也親自接機，這已符合過去的慣例。

羅森柏格是否接機，是美方接待賴清德的重要指標，在賴清德尚未出訪前，一度傳出羅森柏格不會接機，當時美國國務院也只說羅森柏格會與賴清德會面，其實這已留下伏筆，意即賴清德剛踏上美國時，羅森柏格沒有前往接機，實際上是在觀察賴清德的表現，而待賴清德再度踏上美國時，羅森柏格正式現身，正代表賴清德此行已獲得美方的認同。

站在美國利益上，維持台海現狀，不改國名、不搞台獨，就不成為麻煩製造者，只是這對深綠人士來說，不一定能符合他們的目標，但近來獨派甚至發言，或是表達他們認同賴清德務實的態度來觀察，他們最終仍是不希望統派的國民黨當選，所以持續表達力挺賴清德的態度。

賴清德此行過境美國非常低調，沒有任何意外的言行舉止，自然無法達到出口轉內銷的效果，不過，能夠用行動證明、化解美方的疑慮，已經是此行最大的收穫，這也將潛移默化整個選舉結果。
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更新時間 : 2023-08-18 15:53 GMT+08:00

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