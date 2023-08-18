〈時評〉賴清德化解疑美論　將潛移默化台灣大選結果

副總統賴清德結束出訪友邦，這次過境美國，表現中規中矩， 沒有任何意外，因此，總體來說，既沒有得分、又沒有失分，不過，這正是消除疑美論的第一步，也是重新建立美國對賴清德的信賴。

尤其是，賴清德出訪前，接受博彭的訪問，他說， 台灣已是主權國家，名稱為中華民國， 不是中華人民共和國的一部分， 中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒有再宣布獨立的必要，也「 沒有所謂的獨立路徑」，不會更改國名，他的責任是在捍衛台灣， 維持台海現狀，而台海局勢緊張，不是台灣造成的， 而是源自北京的作為。

這一篇訪問，剛好在賴清德去程過境美國紐約時刊出， 目的就是要給美國人看。當然，這篇專訪刊出後， 勢必會引來不同的反應。首先是藍營方面， 因為害怕賴清德維持現狀的論述， 會取得美國和多數台灣人民的信任， 勢必要持續加深賴清德的台獨印象， 仍會企圖將賴清德和台獨畫上等號。

不過，賴清德的這番論述，恐怕已再度爭取到美方的認同。 因為賴清德這次出訪的規格，並沒有被降低， 特別是賴清德回程過境美國西岸、抵達舊金山，美國在台協會（AI T）主席羅森柏格也親自接機，這已符合過去的慣例。

羅森柏格是否接機，是美方接待賴清德的重要指標， 在賴清德尚未出訪前，一度傳出羅森柏格不會接機， 當時美國國務院也只說羅森柏格會與賴清德會面， 其實這已留下伏筆，意即賴清德剛踏上美國時， 羅森柏格沒有前往接機，實際上是在觀察賴清德的表現， 而待賴清德再度踏上美國時，羅森柏格正式現身， 正代表賴清德此行已獲得美方的認同。

站在美國利益上，維持台海現狀，不改國名、不搞台獨， 就不成為麻煩製造者，只是這對深綠人士來說， 不一定能符合他們的目標，但近來獨派甚至發言， 或是表達他們認同賴清德務實的態度來觀察， 他們最終仍是不希望統派的國民黨當選， 所以持續表達力挺賴清德的態度。

賴清德此行過境美國非常低調，沒有任何意外的言行舉止， 自然無法達到出口轉內銷的效果，不過，能夠用行動證明、 化解美方的疑慮，已經是此行最大的收穫， 這也將潛移默化整個選舉結果。