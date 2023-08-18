好市多乾酪再出包 「Sonoma乾酪綜合包」驗出致癌物 約85.5公斤流入市面

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）好市多商品又出包！食藥署今（18）日表示，好市多近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」(產地：美國，規格：910公克/包)，經檢出殘留農藥環氧乙烷，與規定不符，已售出94包、約85.5公斤毒乾酪流入市面。

繼7月爆發「油漬摩佐羅拉乾酪」遭邊境檢驗驗出殘留環氧乙烷事件，遭高雄市衛生局裁罰72萬元罰鍰後，短短一個月，好市多又出現乾酪殘留環氧乙烷（Ethylene Oxide, EtO）。

食藥署說明，已請高雄市政府衛生局執行後市場查核，該局現場抽驗尚在效期內之同品項產品4件，經檢驗結果，3件未檢出，1件(有效日期：2023.10.19)檢出環氧乙烷0.2 mg/kg (標準為不得檢出)；該款乾酪綜合包總計進口2,120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2,021包，衛生局已依法要求好市多公司辦理違規產品下架回收作業。

食藥署強調，食品檢出殘留農藥含量超過安全容許量者，即涉違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，依同法第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，違規產品依同法第52條應予沒入銷毀。

「Sonoma精選乾酪綜合包」產品照片(反面)。（圖／食藥署）

（圖／食藥署）