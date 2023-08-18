珍視台灣與日本百年友誼　台南市政府舉辦東宮行啟百週年紀念儀式

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）市定古蹟原台南縣知事官邸曾為裕仁皇太子下榻的御泊所，被譽為「東宮行啟」，今(2023)年適逢東宮裕仁來台灣百週年，台南市政府今(18)日表示，為了表達紀念特舉辦「東宮行啟百週年紀念儀式」規劃一系列東宮行啟百週年紀念活動，日本前京都市議會議長寺田一博、井上与裕議員及京都府議會等一行人受邀體驗當年裕仁皇太子遊台南的行程。

台南市副市長葉澤山表示，知事官邸於1900年建置，至今已有123年的歷史，1923年裕仁皇太子到台南下榻地點就是位在知事官邸，至今剛好滿100年，南市府特別規劃一系列東宮行啟百週年紀念活動，除拜訪百年前裕仁皇太子足跡，也與晶英酒店合作重現百年前東宮行啟中皇太子的華美筵席，更保留老照片供貴賓體驗欣賞，共同見證這重要的歷史性時刻，期盼能進一步深化台南與日本之間的互動交流，也誠摯邀請更多的日本好朋友隨時來台南知事官邸與各大景點造訪。

南市府文化局表示，1923年裕仁皇太子來到台南的遊歷行程，曾經過台南美術館二館、建興國中、孔廟、台灣文學館及成功大學榕園等處，而今日代表團也沿此路徑遊覽，尤其成大校園內由裕仁皇太子所種的大榕樹更成為這場東宮行啟百週年紀念活動的重要見證，館方也特別餽贈復刻百年前使用銀製餐具的「皇太子袖珍餐具禮盒」，期盼透過紀念活動的舉辦，象徵臺日兩國人民對百年友誼的珍視和紀念，且共同在文化、觀光和產業的推動交流上能持續蓬勃發展，並反思歷史且邁向彼此更加繁榮的未來。

「原台南縣知事官邸」於1998年被指定為市定古蹟，由台灣總督府技手明田藤吉設計並在1900年建成，因時局與行政制度的多次變遷，曾作為「台南縣知事官邸」以及日本皇族與總督至台南巡視時的「御泊所（行館）」和「總督台南官邸」。

照片由台南市政府提供

照片由台南市政府提供