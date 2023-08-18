孩子愛滑短影音成「抖音腦」？研究：如毒癮般難戒 將影響專注力

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）短影音崛起，從TikTok開始一路延燒到Facebook、Instagram等各大社群媒體，已成為時下主流，不只大人愛滑，連孩子們也上癮，但這看似日常的行為，不僅造成許多「抖音腦」（TikTok Brain）的出現，還會傷害孩子大腦與長時間專注力。

根據華爾街日報引述貴州財經大學與西密西根大學的最新研究，YouTube與抖音（TikTok）的短影音，讓觀看者產生「上癮」行為，甚至出現「抖音腦」的情況，而這現象是由於長時間觀看短影音造成的。

從腦科學來看，大腦喜歡追求新知，因此當「學會新事物、成功解決問題」，大腦都會分泌俗稱快樂激素的多巴胺，而短影音能提供的「短暫的刺激」，只要經鬆動下指頭、不用動腦，這些快節奏的影音不斷輸入大腦，大腦不斷釋放多巴胺，感到快樂與滿足，會讓觀看者產生上癮的情況，也使他們更難從是「無法立即提供快樂、滿足感」的活動，這就是俗稱的「抖音腦」。

換句話說，但當日後碰到困難、從事大腦無法立即獲得快樂的行為時，例如學習和閱讀，孩子容易失去耐心，不僅影響正確處理日常事務的能力，專注力也會越來越短。此外，孩子因大腦發育未完全，前額葉尚未成熟，因此比成年人更容易成癮。

除了影響專注力等問題，身心科李旻珊醫師提醒，短影音大多是透過手機觀看，若大量、長期暴露於手機的藍光下會影響「睡眠」，睡不好影響甚大，包含：長不高、記憶力不好、注意力不足、自律神經失調。

而唯一能夠解救這些成癮孩子的解方就是父母，例如需在父母監護的情況下，才允許孩子使用，並於社交媒體上設立年齡，以便只能觀看到適合兒童的視頻，以及設定觀看時間限制來管理使用這些社群的時間。