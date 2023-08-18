人為何物？台灣北師美術館「酷共生」展覽　科學與當代藝術探物種依存關係

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)北師美術館邀請11組藝術家舉辦「酷共生」展覽，自即日起至至9月17日止。

科學與當代藝術展覽「酷共生」由新銳策展人林承緯策畫，參展藝術家橫跨建築、生物工程、醫學等領域，援引生物學家琳恩．馬古利斯（Lynn Margulis）提出的「內共生理論」理論，及哲學家凱倫．巴芮德（Karen Barad）則提出「酷兒展演性」概念探討跨越物種的依存關係。

馬古利斯的「內共生理論」探討人類細胞源自20億年前的熱漿菌與噬菌弧菌，在彼此吞噬、克服差異後共同生存，最終演化為所有生物的原始細胞。這也代表人類身上的細胞本身就是兩種以上生物共存下的產物；巴芮德則提出「酷兒展演性」概念，擷取人類「酷兒」性別理論中奇異、難以定義何謂正常的特質，為數種生物建立酷兒論述。在他筆下，進入熱漿菌生活的噬菌弧菌，成為物種演化史上第一段酷兒共生關係。

展覽以劉玗的〈珍奇櫃〉作為開啟人類如何理解其他物種的楔子，看似博物誌的生物圖像其實源於藝術家對十七世紀植物學家奧爾格．艾伯赫．郎弗安斯（Georg Eberhard Rumphius）的研究，其《安汶植物標本誌》是奠定印尼馬魯古群島基礎生物相的關鍵著作。不幸失明的郎弗安斯透過嗅覺、觸覺等感知，乃至於人類性格等比喻法，描述各類島上生物的樣貌與姿態，藝術家劉玗則根基於這些抽象文字，進行再圖像化的繪製練習，試圖補捉某種人類詮釋世界的方式。

張辰申不滿足於藝術創作的訓練，跨域就讀國防醫學院，其新作〈肉身計畫：偏差愛好者〉則將矛頭指向生理構成與人類相近的家豬，將其骨骸、外皮、頭部、心臟、血管組織等器官標本類博物館式的懸掛、擺置於展櫃中，構圖分別汲取《聖經》繪畫中常見的手持剝皮刀使徒圖像，以及傳統山水畫蘊含的五行概念，展現出東西方對人類身體觀的思考差異；一旁併置播放為豬隻植入人類牙齒的手術紀錄影像，以多重手法探討人豬之間的依存關係。

吳思嶔的〈山羌模仿術〉則展現出另種人與其他物種的關係：先是由原住民獵人演示，人類如何學習、模仿位居食物鏈底層的山羌於山林中移動、進食、躲藏等生存技巧，並邀動物溝通師解讀山羌的想法與行為模式，探尋人與動物間行為的轉譯。

反思人類加諸於非人生物的既定觀點，藝術家顧廣毅與科學家攜手，奠基於白蟻生物學的知識基礎，推測一個由生殖與性別決定階級的白蟻社會之演化進程，在未來可能成為人類寄生的烏托邦想像，翻轉白蟻作為「害蟲」的刻板印象，建構一個由人與非人生物共同形成「酷兒生態系」的跨物種未來情境。

藝術家莊志維的〈直立優勢性〉則是現地製作的全新作品，以具有高度經濟價值的臺灣原生種烏心石樹苗作為媒材，依高度、彎曲程度、分枝多寡等外型條件的進行篩選排列，從美術館一樓大廳一路蜿蜒至二樓展場，與空間中垂直的揀擇平台對比，並賦予觀眾「挑選」的權力，於展期間不定期置換眾人意志所揀選的樹苗，藉此反思人類之於物種選汰的掌控權力，同時詰問人類社會中「優秀」概念的建構。

將「共生」的探討擴延至人類酷兒的範疇，藝術家李紫彤則邀請國籍、文化、性別與性向相異的〈#迎靈者〉寫手，以經營臉書帳號的方式，分別召喚坤林（臺灣）、安德烈．魯夫（烏克蘭）及卡洛斯．托雷斯（哥倫比亞）三位冷戰後國家暴力犧牲者的數位生靈，在跨越酷異身份的過程中練習對創傷經驗進行同理、思索與提問。

狸貓換的作品〈紫待〉使用代表酷兒群體顏色的紫色螢光酵母菌釀製酷兒酒，借「子代」之諧音，取名「紫待」酒，回應中國南方為新生兒釀造「狀元紅」、「女兒紅」等花雕酒的習俗，並以住家裝潢廢料組合成〈巢間〉，盛裝「紫待」酒，同時將廢棄酒瓶回收碾碎後重新設計製作為酒具〈房波〉，試圖為酷兒族群在異性戀家庭的系統之外，建立嶄新的傳統。