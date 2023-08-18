【確定了！】台北市長蔣萬安29日率團赴上海　雙城論壇聚焦市政交流

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）台北市政府今天(18日) 宣布，市長蔣萬安將於29至31日出訪上海，參加2023雙城論壇；主題為「新趨勢、新發展」，並就減碳永續、會展產業及羽球運動等簽合作備忘錄。

北市府今以新聞稿宣布，蔣萬安將率團於29至31日，出訪上海參加「2023雙城論壇」，論壇主題是「新趨勢、新發展」。

北市府指出，經北市與上海市多次協商確認後，雙方同意舉辦雙城論壇；隨著疫情趨緩，兩市決定今年論壇恢復為實體會議，並在上海市舉辦。

北市府表示，北市資訊局以「技術開源、共益城市」及上海市經濟和信息化委員會以「智慧城市、數字經濟」為主軸，分別進行1場主題演講；雙方也規劃在減碳永續、會展產業及羽球運動等3領域，由主管局處代表簽署合作備忘錄（MOU）。

北市府說，今年也將恢復舉辦分論壇，由環保局、衛生局及產發局，針對「低碳永續」、「智慧醫療」、「數位經濟」等3項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。

北市府表示，雙城論壇自2010年至今已連續舉辦13次，台北與上海透過這個平台，交流城市治理、文化藝術、觀光旅遊、醫療衛生、體育教育、經貿產業等領域，相互觀摩學習，分享彼此發展經驗。

北市府說，過去3年因疫情而減少雙方在各領域實體交流機會，期盼藉由本次論壇維繫兩市良好互動，促使未來兩市在更多領域展開交流。

對此，中國微博消息指：

蔣萬安因其身為蔣家第四代的身份備受關注， 且此次訪陸，也是國共內戰後，蔣家後代首次以公職人員身分訪陸。

蔣萬安此行預料將有10名國民黨籍及1名民眾黨籍議員隨行。根據日前媒體報導，此次參加的議員包括公費、自費隨行，公費為3名國民黨議員中籤，北市府7月26日委由市議會抽出8名自費議員名單，當中並沒有民進黨議員。

8名自費隨行議員，依抽出順序包含國民黨議員張斯綱、秦慧珠、李芳儒、汪志冰，台灣民眾黨籍議員陳宥丞，國民黨議員郭昭巖、耿葳、楊植斗。