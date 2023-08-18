【松菸必訪餐廳】Island133夏季新菜單！西班牙料理結合台灣在地食材　七夕套餐端夢幻甜點放閃必備

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)雄獅集團旗下欣食旅「Island133」 即日起至9月17日推出「北緯23.5度 夏」夏季套餐，融合「 時尚台魂歐陸美食」精神，將經典台菜以西式料理技法呈現， 為今年夏天增添異國風情。

Island133主廚林庭右表示，「北緯23.5度 夏」套餐以視覺色彩鮮豔繽紛的西班牙料理為發想，利用大蒜、 番茄及卡菲爾萊姆油，結合台灣金山地瓜、新社香菇、 紅鳳菜等在地食材，融合西式魚子醬、初榨橄欖油等中西食材合併， 讓民眾在松菸古蹟中感受濃厚異國風情，體驗橫跨緯度的風土滋味。

「夏季開胃小點」以經典西班牙番茄冷湯揭開序幕，搭配北歐魚子醬 結合清爽牛番茄，佐以馬札瑞拉起司製成的舒芙蕾脆餅；前菜「 夏日花園沙拉」選用生食級甜蝦配上生火腿、無花果及羊乳酪， 再淋上蜂蜜雪莉油醋醬，打造專屬夏日清爽滋味；「 北海道炙燒干貝」為致敬西班牙經典「杏仁冷湯」之作， 結合炙燒干貝、白玉苦瓜與白花椰，創造鮮脆口感。



「伊比利豬菲力」將台灣經典料理「客家小炒」重新解構，將伊比利豬融合台灣在地新社香菇、小卷及乾魷魚。（圖／Island133）

主菜「伊比利豬菲力」將台灣經典料理「客家小炒」重新解構， 將伊比利豬融合台灣在地新社香菇、小卷及乾魷魚創新而成；「 北大西洋挪威鯖魚」以低溫烹煮鎖住鯖魚鮮味， 並以金山地瓜及山蘇佐阿根廷青醬；「SRF極黑和牛翼板」 以極黑和牛為主角， 將日常紅鳳菜與甜菜根運用法式手法製成風味醬汁， 搭配龍鬚菜及舞菇，提升味蕾層次。

為祝福天下有情人終成眷屬， Island133於8月18日至20日晚餐時段特別供應「戀夏 七夕套餐」，提供限定「Hiroshima mon amour廣島之戀」熱前菜， 將廣島牡蠣融合蛤蜊味噌布蕾與法式奶油洋蔥根芹濃湯。

甜點部分， 主廚精選世界巧克力大賽精品「Yu Chocolatier畬室」&世界冰淇淋殊榮「DOUBLE V」義式手工冰淇淋聯手打造的夢幻甜點－ 櫻桃白蘭地巧克力塔佐莓果Gelato， 並附上充滿戀愛氛圍的Chandon Rosé粉紅香檳酒每人一杯，前50組預約賓客， 還可獲得浪漫清新、手工特製的韓式花藝小禮「浮游花」（市價$ 599元），期望戀人們來此共譜出獨特的情人節回憶。



七夕情人節套餐$2,220起+10_，享有粉紅香檳酒_畬室情人節限定版甜點一份。（圖／Island133）

此外，策展空間「MIXPOP」也將換上新裝，以ISLAND TO THE WORLD為核心，創造集探索、體驗及旅遊於一處的據點，打造「 夏日空港」意象，店內販售旅行系列用品、 台灣觀光列車系列商品及各地風土特產等， 還將化身小島微醺冰菓室，將超台口味「肉紙」擺入刨冰中， 製作出特色刨冰及創意飲品，並設計涼夏風情打卡牆， 讓人輕鬆拍出渡假氛圍美照。