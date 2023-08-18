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台灣22縣市智慧韌性城市評比　高雄市政府：推動數位與淨零雙軸轉型

高雄市經發局局長廖泰翔以「智慧永續 韌性高雄」為題進行專題演講，分享高雄推動數位與淨零雙管齊下的韌性城市方案

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/18 10:40
照片由高雄市政府提供

照片由高雄市政府提供

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由財訊與非凡電視台主辦的第九屆「22縣市智慧城市競爭力大調查」，高雄市是六都之中唯一的大滿貫，高雄市政府今(18)日表示，這調查結果說明發展科技韌性解決方案是有效的，周密規劃能快速解決問題，讓高雄成為一個環境永續、人民宜居、值得企業投資進駐的好地方。

高雄市經發局局長廖泰翔以「智慧永續 韌性高雄」為題進行專題演講，分享高雄推動數位與淨零雙管齊下的韌性城市方案，包括佈建水利密網感測裝置，掌握三維即時水情資訊，即時預警提早應變；疫情期間，建立風險分級至醫療分級的流程，有效降低65歲以上長者死亡率，加上資訊系統輔助，讓確診者快速獲得照護；運用AI及大數據分析，提供農民最實在的農作物防災告警及蔬果產銷資訊與預測，媒合科技業者與農民，找到解決方案協助農民省工又提高產值。

高雄致力於打造韌性、永續、宜居城市，從以人為本出發，推動數位與淨零雙軸轉型，高市府表示，昨(17)天主辦單位也頒發智慧城市卓越貢獻獎予高雄市交通局長張淑娟，表揚高雄在智慧交通上的卓越成果，諸如整合交控、道路即時監控及大數據分析，規劃多元交通治理服務市民等，這是繼2021年市長陳其邁、2022副市長林欽榮，高雄市連續第三年獲得智慧城市卓越貢獻獎的肯定。

由財訊與非凡電視台主辦的第九屆「22縣市智慧城市競爭力大調查」，今年以韌性城市為主題，針對交通、能源、社區、農業、醫療及治理六個面向，調查地方政府如何運用科技預警災害侵襲，將災難損失減至最低，讓政府、產業、經濟順利運作，昨(17)日在2023財訊智慧城市新經濟力論壇上公布結果，調查的六個面向高雄市全方位表現亮眼。此外，針對首長面對災害的危機處理能力，高雄市長推動人本、防災、永續的韌性城市，獲得市民肯定，六都第一，高雄市在追求科技、安全與減災上的努力受到矚目。

台灣22縣市智慧韌性城市評比　高雄市政府：推動數位與淨零雙軸轉型

高雄市政府表示，昨(17)天主辦單位也頒發智慧城市卓越貢獻獎予高雄市交通局長張淑娟。(照片由高雄市政府提供)
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更新時間 : 2023-08-18 11:48 GMT+08:00

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