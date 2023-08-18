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【跳一首交響樂曲】「波麗露在高雄」舞者跳進內惟藝術中心

■「跳一首曲」將在19日下午2時、3時30分、5時等3個時段登場，每場預計演出20分鐘。■高雄市文化局長王文翠說，聲響實驗作品自1月13日展出以來，已經超過3萬3000人次入場，體驗置身交響樂團之間的臨場感動。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/18 10:24
高雄內惟藝術中心今年初在大廳展出「Learprint內惟聲響實驗」裝置，19日將邀請衛武營國家藝術文化中心「波麗露在高雄」舞者置身場內，...

高雄內惟藝術中心今年初在大廳展出「Learprint內惟聲響實驗」裝置，19日將邀請衛武營國家藝術文化中心「波麗露在高雄」舞者置身場內，...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄內惟藝術中心今年年初在大廳展出「LEARPRINT 內惟聲響實驗」裝置，獨特的聲音作品還原真實樂團演奏情形，為增加「看」頭，19日將由衛武營駐地藝術家周書毅帶領舞者在音響間起舞。

【跳一首交響樂曲】「波麗露在高雄」舞者跳進內惟藝術中心

高雄內惟藝術中心19日將攜手在地舞者跨界合作演出「跳一首曲」，希望就算是聽不見的人，也可透過觀賞舞作想像音樂的磅礡氣勢。（內惟藝術中心提供）中央社

高雄市文化局15日透過新聞稿表示，內惟藝術中心自去年(2022年) 底營運以來，成為高雄最熱門的文化景點。LEARPRINT 內惟聲響實驗」裝置更是館內必「聽」重點。今年8月更攜手高雄在地舞者跨界合作，除了聽覺，還要帶給民眾更多視覺的饗宴。

文化局長王文翠表示，「LEARPRINT 內惟聲響實驗」是來自法國的音場設計暨聲學藝術家阿蘭．馮榭（ALAIN FRANÇAIS）的作品。2016年便與高雄啟動合作計畫由高雄市交響樂團及高雄市國樂團錄製曲目，直到內惟藝術中心完工，今年才終於重磅呈現

中央社引述王文翠說，聲響實驗作品自1月13日展出以來，已經超過3萬3000人次入場，體驗置身交響樂團之間的臨場感動。在暑假接近尾聲，內惟藝術中心特別企畫，邀請衛武營國家藝術文化中心「波麗露在高雄」舞者置身場內，舞者以身體語言演繹音符，跳一首交響樂曲

【跳一首交響樂曲】「波麗露在高雄」舞者跳進內惟藝術中心(官方網站截圖)

周書毅表示，第一次接觸「LEARPRINT 內惟聲響實驗」作品時，便想像身體在其中舞蹈的可能。「跳一首曲」是單純讓舞蹈的當下被音符與樂器聲響啟動，更重要是希望就算是聽不見的人，也可以透過觀賞舞作來想像音樂的磅礡氣勢。

「跳一首曲」將在19日下午2時、3時30分、5時等3個時段登場，每場預計演出20分鐘。內惟藝術中心表示，當天下午原定觀眾入場體驗場次將微調，現場自由參加觀賞，歡迎民眾入館一起感受聽覺與視覺隨音樂起舞，飽滿震撼的感動。

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更新時間 : 2023-08-18 11:48 GMT+08:00

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