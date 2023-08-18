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畫下圓滿句點！賴清德今返國：台灣實力強 國際社會重視台灣

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/18 09:35
副總統賴清德以特使身分率團出席友邦巴拉圭共和國新任總統貝尼亞（Santiago Pena Palacios）就職典禮，18日返台時在桃園機...

賴清德出訪巴拉圭返國（2）

副總統賴清德以特使身分率團出席友邦巴拉圭共和國新任總統貝尼亞（Santiago Pena Palacios）就職典禮，18日返台時在桃園機... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）副總統賴清德結束7天的巴拉圭行程，於今（18）日凌晨返抵國門。他表示，此次出訪更進一步地鞏固兩國邦誼，此外，由於國人的努力，台灣的實力越來越強，國際社會非常重視台灣。

賴副總統12日至18日以特使身分率團出席友邦巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，去程過境美國紐約，回程過境美國舊金山，今天凌晨4時45分返抵桃園國際機場。

賴清德今日在臉書上向國人報平安，並感謝國人的關心與支持，以及感謝巴拉圭政府對特使團的熱烈招待，巴拉圭政府將來自台灣的特使團奉為貴賓，這一趟的出訪圓滿地畫下句點。

他說，特使團此行除了與貝尼亞總統有深入的會晤外，還出席了貝尼亞新任就職典禮、受邀出席宗教祈禱大典、接受了貝尼亞賢伉儷招待的午宴，也一起參加了亞松森城建城 486 年的慶祝晚會。

​貝尼亞總統堅定地主張，巴拉圭跟台灣的友誼，是建立在民主、自由、人權的共同價值之上，未來也會堅定不移地支持台巴邦誼，更期盼兩國加強政府和民間的各項合作，讓兩國的邦誼、兩國的感情，都能更上一層樓。

此外，我們也拜訪了卸任的阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統。感謝阿布鐸總統在5年任期中，積極著力於兩國人民的邦誼以及各項合作。卸任後，他也將以參議院參議員身份，持續加強兩國邦誼，協助兩國各項合作計畫。

此外，特使團參加宗教祈福大典時，我們也有幸問候巴拉圭之前的兩位前總統，兩人不約而同地，都認為巴拉圭和台灣的邦誼對兩國是非常重要的事，並且對巴拉圭整體發展非常有幫助。

​談及深化開拓兩國合作計畫上，兩國建立了「台灣巴拉圭科技大學」，第一屆畢業生已在今年 7 月畢業，每個畢業生也都深刻感受到在台灣接受教育的重要性，有些甚至已經找到工作，成為工程師，並對未來充滿希望。我相信，這群畢業生除了是未來巴拉圭繁榮發展的生力軍，更是兩國增進邦誼合作的重要橋樑。

​在衛生醫療合作上，過去台灣也應巴拉圭政府的要求，給予醫療院所設備。這幾年來，我們也成功協助超過 200 多家巴拉圭公立醫療院所，給予醫療資訊系統（HIS），對於巴拉圭人民在就醫時，有很大的方便性，未來這部分我們會持續來推動。

在就業方面，去年台灣已派出兩團投資團與企業團到巴拉圭參訪，初步認為未來可以在三方面加強合作，包括電動汽車、食品加工業以及紡織業，目前也都有初步草案，後續經濟部王美花部長也會到巴拉圭，進行進一步的洽談與合作。

​我們深信，這趟出訪無論是對兩國邦誼的鞏固，或是對未來合作計畫的加強，都有莫大的幫助。我們也相信，在這些計畫持續推動之後，對兩國人民的感情也會有莫大的提升。

​在這次出訪行程中，我要特別感謝僑胞朋友，無論是過境紐約、舊金山，或是在巴拉圭，僑胞朋友都不辭辛勞遠道而來，熱烈歡迎特使團，讓我感受到他們「身在異鄉、心在台灣」的熱情。

最後，他強調，因為全國人民的努力，讓台灣的實力越來越強，讓台灣可以很進步地、很自信地、很有尊嚴地走進國際社會，也贏得國際社會的支持。
賴清德
巴拉圭
美國
紐約
舊金山
貝尼亞

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更新時間 : 2023-08-18 11:48 GMT+08:00

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