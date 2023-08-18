畫下圓滿句點！賴清德今返國：台灣實力強 國際社會重視台灣

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德結束7天的巴拉圭行程，於今（18）日凌晨返抵國門。他表示，此次出訪更進一步地鞏固兩國邦誼，此外，由於國人的努力，台灣的實力越來越強，國際社會非常重視台灣。

賴副總統12日至18日以特使身分率團出席友邦巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，去程過境美國紐約，回程過境美國舊金山，今天凌晨4時45分返抵桃園國際機場。

賴清德今日在臉書上向國人報平安，並感謝國人的關心與支持，以及感謝巴拉圭政府對特使團的熱烈招待，巴拉圭政府將來自台灣的特使團奉為貴賓，這一趟的出訪圓滿地畫下句點。

他說，特使團此行除了與貝尼亞總統有深入的會晤外，還出席了貝尼亞新任就職典禮、受邀出席宗教祈禱大典、接受了貝尼亞賢伉儷招待的午宴，也一起參加了亞松森城建城 486 年的慶祝晚會。

​貝尼亞總統堅定地主張，巴拉圭跟台灣的友誼，是建立在民主、自由、人權的共同價值之上，未來也會堅定不移地支持台巴邦誼，更期盼兩國加強政府和民間的各項合作，讓兩國的邦誼、兩國的感情，都能更上一層樓。

此外，我們也拜訪了卸任的阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統。感謝阿布鐸總統在5年任期中，積極著力於兩國人民的邦誼以及各項合作。卸任後，他也將以參議院參議員身份，持續加強兩國邦誼，協助兩國各項合作計畫。

此外，特使團參加宗教祈福大典時，我們也有幸問候巴拉圭之前的兩位前總統，兩人不約而同地，都認為巴拉圭和台灣的邦誼對兩國是非常重要的事，並且對巴拉圭整體發展非常有幫助。

​談及深化開拓兩國合作計畫上，兩國建立了「台灣巴拉圭科技大學」，第一屆畢業生已在今年 7 月畢業，每個畢業生也都深刻感受到在台灣接受教育的重要性，有些甚至已經找到工作，成為工程師，並對未來充滿希望。我相信，這群畢業生除了是未來巴拉圭繁榮發展的生力軍，更是兩國增進邦誼合作的重要橋樑。

​在衛生醫療合作上，過去台灣也應巴拉圭政府的要求，給予醫療院所設備。這幾年來，我們也成功協助超過 200 多家巴拉圭公立醫療院所，給予醫療資訊系統（HIS），對於巴拉圭人民在就醫時，有很大的方便性，未來這部分我們會持續來推動。

在就業方面，去年台灣已派出兩團投資團與企業團到巴拉圭參訪，初步認為未來可以在三方面加強合作，包括電動汽車、食品加工業以及紡織業，目前也都有初步草案，後續經濟部王美花部長也會到巴拉圭，進行進一步的洽談與合作。

​我們深信，這趟出訪無論是對兩國邦誼的鞏固，或是對未來合作計畫的加強，都有莫大的幫助。我們也相信，在這些計畫持續推動之後，對兩國人民的感情也會有莫大的提升。

​在這次出訪行程中，我要特別感謝僑胞朋友，無論是過境紐約、舊金山，或是在巴拉圭，僑胞朋友都不辭辛勞遠道而來，熱烈歡迎特使團，讓我感受到他們「身在異鄉、心在台灣」的熱情。

最後，他強調，因為全國人民的努力，讓台灣的實力越來越強，讓台灣可以很進步地、很自信地、很有尊嚴地走進國際社會，也贏得國際社會的支持。