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可堆肥塑膠循環再利用論壇9/7登場　台灣生質與永續材料產業協會盼成為產官學專業交流橋樑

台灣生質與永續材料產業協會：為使議題關係人與民眾對可堆肥塑膠在塑汙防治中的環保優勢及貢獻有更清楚的認識，這次的論壇邀請美國、荷蘭、台灣業者與研究機構發表專題演講

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/18 09:30
示意圖。(照片來源：<a href="https://pixabay.com/users/publicdomainpictures-14/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=17929">PublicDomainPictures</a> / <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=17929">Pixabay</a>)

示意圖。(照片來源：PublicDomainPictures / Pixabay)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為響應全球在消除塑膠污染與推動循環經濟的訴求，台灣生質與永續材料產業協會（TBSM）昨(17)日表示，9月7日在台北舉辦「可堆肥塑膠循環再利用論壇」，將邀請美國、荷蘭、台灣業者與研究機構發表專題演講，期盼透過此次交流加強產業、政府、與環保團體間的對話與合作，讓台灣的塑膠治理能以前瞻的思維擘劃，共同致力於環境保護與永續發展。

面對嚴峻的塑膠汙染問題，聯合國及歐盟都正透過立法方式來解決，其對策除落實源頭減量、重複使用、提高回收之外，也提出「善用替代材料」的必要性，並強調塑膠污染的解決，需透過4項對策在市場上被同時推動來達成，其中針對使用週期短、無法完全禁用、不易或無價值回收、亂丟垃圾率高的塑膠製品，則給出謹慎利用「可堆肥塑膠」作為替代的建議。

台灣生質與永續材料產業協會說，為使議題關係人與民眾對可堆肥塑膠在塑汙防治中的環保優勢及貢獻有更清楚的認識，這次的論壇邀請美國、荷蘭、台灣業者與研究機構發表專題演講，內容涵蓋塑汙防治的國際政策剖析，可堆肥塑膠的定位與應用趨勢，並透過國、內外案例分享，具體說明可堆肥塑膠如何透過堆肥處理、物理及化學回收等方式，達成「減碳」、「創電」、「潔淨處理」的循環經濟效果。

從塑膠汙染要扭轉為可持續性的利用絕非一蹴可及，轉變中除了公眾參與外，良好的多管齊下配套更是不可或缺，台灣生質與永續材料產業協會本於推廣有益環境新材料的宗旨，期許成為產官學專業交流的橋樑，希望這次專家所提的意見，能將作為政府日後研擬相關政策措施之參考，善用可堆肥塑膠於「適才適所」的地方 。
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塑膠污染
循環經濟
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生質
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