「2023澎湖追風音樂節」19日登場　A-Lin、五堅情、高爾宣等17組大咖輪番獻唱

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「2023澎湖追風音樂節」19日在觀音亭休閒園區登場，今晚率先於「光島盛典」等13處試燈，讓園區繽紛亮麗，音樂節於每週六舉辦，將持續至9月30日，現場還邀請了17組堅強陣容輪流獻唱。

澎湖國家風景區管理處處長許宗民今晚為音樂節周邊光環境試燈，包括「光島盛典」、「海島狂想」、「漫步星海」、「海光飛舞」、「浪花餘音」、「海中耀動」、「魅力澎湖」等13處主題區，讓園區五彩繽紛更加美麗，同時結合地景文化打造的移動燈藝花車，更讓遊客彷彿置身巴西嘉年華。

中央社報導，許宗民表示，去年澎湖追風音樂節吸引超過10萬名遊客，今年將延續熱潮，19日盛大登場，除了有靜態結合光、風、音樂而成「光島盛典」燈光秀外，蔡健雅、A-Lin、五堅情、孫盛希、高爾宣等17組超強卡司陣容，都將輪番上陣獻唱。

澎管處表示，「2023澎湖追風音樂節」19日起至9月30日止，每週六在澎湖觀音亭登場，只要民眾前來參加澎湖追風音樂節，可至服務台領取1張摸彩券，每人每週限領1次，每場抽出5000、3000及2000元消費抵用券各1名，可至特約商家消費抵用，同時還有「觀光優惠護照」，並串聯「澎湖自行車跳島嘉年華」及「菊島澎湖跨海馬拉松」等系列活動，帶動澎湖秋冬兩季觀光旅遊人潮。





2023澎湖追風音樂節節目表（圖／澎湖國家風景區管理處網站）