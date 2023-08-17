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台灣大學實驗室疑操作不慎爆炸起火　2人燒燙傷7人嗆傷　

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/17 20:41
台灣大學化工系實驗室17日發生爆炸起火，2名學生燒燙傷、7人吸入性嗆傷（圖／中央社）

台灣大學化工系實驗室17日發生爆炸起火，2名學生燒燙傷、7人吸入性嗆傷（圖／中央社）

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣大學化工系實驗室今日發生爆炸起火，9人受傷送醫，爆炸原因為學生實驗不慎，具體原因仍在調查中。

台北市警消於上午11時51分接獲報案，中午12點25分火勢受到控制，台大環安衛中心主任林晉玄表示，從事實驗的皆為研究生，2人輕微燒燙傷，分別送至台大醫院及萬芳醫院救治，另外7人吸入性嗆傷，採預防性後送醫院。

至於起火原因，北市警消初步回報為氯化鋁碰到實驗中的熱油起火，但林晉玄認為，氯化鋁還算安全，應該不是事故發生主因，而據現場學生描述，當時是在進行「油浴實驗」，至於現場使用何種液體，以及是不是「氣爆」，仍待火災鑑識單位調查和確認。

TVBS報導，該實驗室教授藍崇文透露，當時在進行的實驗非常簡單，無須教授在場，他在一踏進實驗室時就發生爆炸，但當時沒有火花，只有白煙，猜測是蒸汽所引發的氣爆。

中央社報導，師大附中化學老師江青釗表示，雖不清楚台大具體操作的實驗內容，但若是氯化鋁碰到熱油起火，氯化鋁的熔點、沸點較低，遇到熱油高溫，確實有可能瞬間汽化，造成類似爆炸的情況，而此次關鍵可能在於熱油，熱油在許多情況下都很危險，餐廳烹調時若將熱油倒進水中，也可能會炸開導致人員受傷。

補教老師黃鑫表示，氯化鋁是有機反應中常見的催化劑，有機物大部分都可燃，催化劑碰到高溫，就有機會爆炸起火，不過他也強調，實驗室環境複雜，有時不見得是化合物爆炸，也可能是其他因素。

台灣大學實驗室疑操作不慎爆炸起火　2人燒燙傷7人嗆傷　
台灣大學化工系實驗室起火，起火原因待查 （圖／中央社）
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更新時間 : 2023-08-18 00:13 GMT+08:00

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