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南韓：美日韓首腦峰會擬發表2文件　明確三方合作框架

南韓也將以此次峰會為契機與美日分別進行雙方會談，但總統室相關人士透露，將不會談及核廢水排放問題

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/17 19:19
南韓總統尹錫悅17日於首爾軍用機場，將前往美國參加美日韓首腦峰會（圖／美聯社）

南韓總統尹錫悅17日於首爾軍用機場，將前往美國參加美日韓首腦峰會（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓國家安保室透露，此次的美日韓首腦會談將採用2個文件，分別為「戴維營原則」（Camp David Principles）和「戴維營精神」（Spirit of Camp David），明確三邊合作的基本框架，另外也透露，與日本的會談中將不會提及核廢水排放問題。

韓聯社報導，國家保安室第一次長金泰孝（音譯）表示，「戴維營原則」包含著今後美日韓持續合作的方針，「戴維營精神」則是包含三國合作藍圖和履行方案的共同聲明。

在「原則」中，三國首腦將闡明「以共同的價值和規範為基準，為了韓半島、東盟、太平洋島國在內的印太地區和全世界的和平與繁榮加強合作」，另外也將表明共同應對經濟規範、尖端技術、氣候變遷、核擴散等全球問題。

「精神」中則是此次韓美日首腦會談的主要結果，將包含共同成立旨在實現共同願景的協商機制、加強延伸威懾及聯合軍演，以及推動經貿合作和經濟安全發展等內容。

金泰孝還透露，還有1件三國仍在協商的文件未公開。

金泰孝說，從該文件及內容可以看出，此次美日韓首腦會議具有將三國合作體制制度化、固定化的意義，期待個別推動的安保、經濟合作能在美日韓三方層面上產生互助效應。

另外，南韓也將以此次峰會為契機，與美國、日本個別進行雙邊會談。

對於日本福島核廢水排放問題是否會被列入討論議題中，總統室相關人士回答「決定不在日韓雙方會談中討論核廢水問題」。
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