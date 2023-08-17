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南韓LK-99究竟是不是室溫常壓超導體？德國權威打臉：不是超導體

超導體聖杯追尋之旅，再度宣告夢碎？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/17 18:04
（南韓實驗LK-99影片截圖）

（南韓實驗LK-99影片截圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）南韓科學家7月提出驚天動地的超導體大發現，宣稱LK-99可在室溫常壓的條件下達成超導特性（目前僅能在極度低溫、高壓環境下實現），在全球各地掀起一片復現熱，盼能證明這極具產業革新潛力的理論，但數十項實驗顯示，LK-99恐怕只是一個美麗的誤會，它並非超導體，而是絕緣體。

要能被稱為是超導體，必須符合兩大要件－零電阻、懸浮抗磁性。然而，8月初台大的複製實驗中，未能成功復現南韓的聲稱，而《自然》（Nature）期刊16日的報導也指出，綜合檢視歐美亞研究後發現，此番論點站不住腳，LK-99之所以會出現部分懸浮力與電阻下降情形，可能只是因其含有「雜質」。

光是磁力部分，其實就啟人疑竇。南韓當初公布的影片中，號稱LK-99出現了抗磁性的「邁斯納效應」（Messner effect），但曾在哈佛大學、麻省理工學院任職的凝聚體物理學專家Derrick van Gennep指出，影片中的物體有一端始終黏在磁鐵上，並未「真正」浮起，並非超導體會在磁鐵上出現的懸浮、旋轉樣貌。北京大學實驗也稱，確實看到了鐵磁性（ferromagnetism），但這種特性可見於一般的鐵粉實驗，稱不上磁浮力。

此外，研究顯示，LK-99內含的硫化銅，可能會在不同溫度下出現異變，導致樣本的電阻急遽下降、出現部分磁浮現象。

另一方面，德國馬克斯—普朗克固體研究所（Max Planck Institute for Solid State Research）成功合成出最純粹、不含雜質的LK-99單結晶，結果發現其雖具有高度絕緣特性，以及些微鐵磁性與抗磁性（diamagnetism），卻不足以達到懸浮力。

從這些日子以來全球「柯南」科學家追查真相的努力可見，LK-99頂多只能稱作是絕緣體，而非半導體，一切都是誤會一場。

墨爾本蒙納許大學物理學家Michael Fuhrer認為，現在唯有待南韓團隊端出當時合成的LK-99樣本，讓外界進行更多論證實驗，方能服人。
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更新時間 : 2023-08-17 20:06 GMT+08:00

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