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神秘錄音檔仿柯文哲聲音批賴清德訪美　台灣調查局立案釐清

有媒體工作者收到名為「錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕」電子郵件，內容是柯文哲在內部會議批評賴清德訪美；柯文哲今天回應，選舉到了，奇奇怪怪的事愈來愈多，影像、聲音都可以造假，此風不可長

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/17 18:33
有媒體收到神秘音檔，內容為民眾黨主席柯文哲批評副總統賴清德訪美，柯辦已澄清為偽造音檔。民眾黨發言人李頂立（左2）17日下午到法務部調查局...

有媒體收到神秘音檔，內容為民眾黨主席柯文哲批評副總統賴清德訪美，柯辦已澄清為偽造音檔。民眾黨發言人李頂立（左2）17日下午到法務部調查局...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）副總統賴清德日前指出台灣已是主權獨立國家，民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天(17日) 表示，賴清德過去是務實台獨工作者，看到賴清德這段時間很努力轉彎，「現在只看到他務實的一面，後面不見了」。

賴清德7月27日在總統府接受「彭博商業週刊」（Bloomberg Businessweek）專訪，訪談影片於台北時間8月15日清晨首播。賴清德曾自稱「務實的台獨工作者」，被問及是否希望台獨，賴清德重申，所謂的務實是台灣已是一個主權獨立的國家，名稱是中華民國，不是中華人民共和國的一部分；中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不必另外宣布獨立。

賴清德被追問台獨路線圖後說，個人責任是維持台海現狀，保護台灣，維護民主、和平與繁榮，追求獨立的架構並不存在，「我們必須致力維持和平現狀，因為台灣已經是一個主權國家」。

柯文哲今天在花蓮接受媒體聯訪指出，按照台灣現況，去爭取台灣的最大利益，特別在中美對抗局面之下，也看到賴清德這段時間很努力轉彎，過去講的現在也不敢重複，以前被稱為「務實的台獨工作者」，現在只看得到賴清德務實的一面，後面就不見了。

有媒體工作者收到名為「錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕」電子郵件，內容是柯文哲在內部會議批評賴清德訪美；柯文哲今天回應，選舉到了，奇奇怪怪的事愈來愈多，影像、聲音都可以造假，此風不可長，已由中央黨部報案，調查是誰做的。

中央社17日報導，民眾黨發言人李頂立，今天為此赴調查局台北市調處提出檢舉。調查局表示，接獲檢舉後將立案調查。

全案起於，部分媒體昨(16日) 收到一封郵件，內容是台灣民眾黨主席柯文哲在內部會議批評賴清德訪美，柯辦昨晚澄清聲音非柯文哲。柯文哲上午被媒體詢問錄音檔一事時表示，音檔偽造得太爛，世界上惡劣的事太多。

李頂立今下午到法務部調查局台北市調查處提出檢舉，他在製作筆錄前接受媒體聯訪時表示，針對昨晚部分媒體收到的捏造音檔、信件正式提出檢舉，希望盡速釐清幕後是誰散布假消息，並製造不實錄音內容。

李頂立表示，有部分特定人士、側翼粉專將風向導為民眾黨疑似自導自演，或民眾黨主動提供不實資訊給友好媒體，均是不實指控；民眾黨不會預設立場影射特定黨派、立場的人士，呼籲相關人士不要造謠。

媒體詢問，是否提供事證給調查局釐清。李頂立則表示，已經與台北市調處聯繫，調查官希望民眾黨提供原始信件作為偵辦參考，為留給調查官獨立辦案空間，不能透露相關細節。據了解，調查局接獲檢舉後立案偵查，不排除進行柯文哲與錄音檔聲音的聲紋鑑定。

今天另有媒體問到，總統選舉目前民調墊底的看法，柯文哲說，選舉到了，民調就開始操作，民調數字會隨樣本不同、取樣方法不同而有差別，媒體掌握在別人手中，要怎麼做他也沒辦法。

媒體提問對安樂死的看法，柯文哲指出，這是很複雜的議題，過去擔任17年台大外科加護病房主任，看過很多人在生命末期接受很多不必要治療，死亡的定義要倒過來看，怎麼樣才算是活著，若是靠插管、接呼吸器維持心電圖，並不贊成維持這樣的生命。

另外，這次訪花蓮，行程有安排與無黨籍花蓮議長張峻會面，媒體詢問是否要尋求結盟，柯文哲說，與張峻是多年朋友，強調做朋友比做黨員重要，不一定要拉人家入黨，不會為難張峻，方便就好。
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