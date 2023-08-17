「有責商行」中秋禮盒型錄，支持永續發展理念，送禮自用好選擇

由經濟部中小企業處為響應支持聯合國「SDGs12責任生產與消費」議題，創立了社會創新平台，並自106年起推動「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」，至111年已累積超過新臺幣31億採購金額，並推動數百家企業與社會創新組織合作，社會創新平台更成立了 「有ㄗㄜˊ商行」，即日起中秋禮盒採購型錄歡迎索取https://reurl.cc/o74Ayq ，從吃的到用的產品多元豐富，是中秋節送禮或自用的好選擇，經濟又實惠。

中企處每年優選數十家台灣在地、責任生產品牌，分為食、衣、住、福、育、樂、眾七大類型，經由「有ㄗㄜˊ商行」推廣，每一個產品都是故事，除了提供消費者更多消費好選擇，還想帶給消費者更多對生活的熱情，這些社創品牌富含社會使命，貼合聯合國永續發展目標SDGs，例如環境永續、食品安全、社會平權、經濟成長等重要議題。歡迎民眾追蹤「有ㄗㄜˊ商行」臉書專頁https://reurl.cc/RzgXje 及IGhttps://reurl.cc/8jRpYb 獲得更多第一手永續消費資訊。部分優選社創商品也可在PChome有責商行旗艦館https://reurl.cc/kXvQRK 購買。

所謂社會創新是指運用創新的方式，自發投入、參與對世界有所貢獻的事，進而改變社會不同群體間的關係、找出解決共同問題的方法。為進一步推廣社會創新議題，中企處108年創立社會創新平台，成為企業與社會創新組織間的交流平台，協助組織取得資源及開拓市場商機，實踐責任消費與生產，促成工商各界與社創組織創新合作，並成立「有ㄗㄜˊ商行」推廣責任消費議題。

自Buying Power採購獎勵開辦以來，許多企業皆曾於一年內採購社創組織產品超過一千萬，如路易莎咖啡、大苑子、全家、家樂福等，除採購獎勵機制外，中企處也協助社創與商業市場對接，如PChome有責商行旗艦館、新東陽國道快閃店、故宮ip聯名、昇恆昌通路推廣責任消費議題等，另透過Investing Power為正在尋找資金的社創挹注投資資金，同時鼓勵社創間也可以橫向合作，開辦社創提案機制等，透過多面向的政策資源尋找創新解方，共創永續新商模。