大倉久和大飯店11週年系列活動 聯名日本岐阜縣和菓子品牌「関市虎屋」

大倉久和大飯店8月份歡慶開業11週年，規劃一系列慶祝活動， 繼與日本百年鑄造品牌能作NOUSAKU， 攜手打造出錫の饗宴特別企劃大受好評後，再與日本和菓子品牌「 関市虎屋」聯名合作，邀請3位和菓子職人至大倉久和大飯店客座， 呈現精緻如工藝品的和菓子給台灣的消費者，更推出限時限量的「 四季雅章」和菓子禮盒，自9月4日至9月10日販售，每盒六入， 售價1,200元，即日起開放預購。針對喜愛日本和菓子的老饕， 將於9月5日舉辦和菓子職人面對面下午茶敘與手作課程， 由和菓子職人分享教學和菓子手作工藝，現場學習和菓子製作， 再獲得限量的四季雅章禮盒，報名費2,000元/位。活動詳情請 洽大倉久和大飯店官網。

和菓子特別講究手作與視覺上的美感， 因此又被稱作日本美食文化之花，它不僅是一個單純的甜點， 而是和菓子職人對於自然風景中的讚嘆與感動，以巧奪天工的手藝， 呈現在作品上。為了讓更多人體驗這種感動，大倉久和大飯店於11 週年慶祝系列活動，特別邀請日本岐阜縣關市的知名和菓子品牌「関 市虎屋」，來台灣推廣和菓子的精緻工藝， 邀請三位和菓子職人蒞臨客座，除了関市虎屋三代目-古田敦資外， 還有另外兩位獲得日本全國和菓子協會認定優秀和菓子職人-窪田和 仁、高木康成，三位職人將輪番於飯店內獻技。

來自岐阜縣關市的関市虎屋，創立於昭和9年（1934年）， 至今在關市地區營運80餘載。創始初期叫做「虎屋菓子舖」， 以販售和菓子、洋菓子、糖果與冰品為主， 到了二代目接手時則專注在和菓子上，「和菓子處 関市虎屋」的名號傳遍全縣，也在此時開始以當地觀光資源， 作為和菓子的靈感來源。三代目古田敦資可說從小就在充滿甜點、 和菓子的環境中長大，耳濡目染， 高中畢業前就決定未來要接手関市虎屋；大學畢業後， 曾至大阪學習和菓子，於2002年回到家裡開始協助經營。

本次大倉久和大飯店攜手関市虎屋限時於飯店推出「四季雅章」 和菓子禮盒，都是職人於飯店現場手作而成。禮盒內含六款和菓子， 四款分別象徵春、夏、秋、冬四季的自然景緻， 以及兩款象徵日本的菊花與台灣的梅花。「四季雅章」和菓子禮盒自 9月4日～9月10日於飯店1F The Nine烘焙坊限時販售，每盒1,200元，每日限量50盒， 即日起提前開放預購，詳細資訊可洽大倉久和大飯店官方網站， 或致電02-2181-5138​，由專人為您服務。

對於喜愛和菓子、或是想更加了解和菓子工藝的客人，則不能錯過於 9月5日於飯店5F山里日本料理餐廳舉行的「 職人面對面茶敘與手作課程」活動， 現場除了可以與和菓子職人現場了解製作和菓子作品的創作靈感與理 念，更能親手學習製作2款和菓子， 度過一段充滿藝術手感氛圍的午後時光，活動結束後還能獲得1盒四 季雅章和菓子禮盒。

為了讓更多人品嚐到職人巧奪天工的和菓子技藝， 飯店也於歐風館自助餐廳提供関市虎屋手作和菓子供賓客享用，自9 月4日～9月9日為期六天，平日晚餐、假日午/晚餐餐期都能品嚐 到3款手作和菓子，活動期間的晚間19：00～19：45， 職人也將於歐風館自助餐廳現場與賓客們互動， 現場呈現和菓子的精巧之處。