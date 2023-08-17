台北花園大酒店推出輕奢寵愛套房住宿優惠3.2折起 再加贈特選紅酒

來場城市奢華之旅，放慢步調享受生活。台北花園大酒店看好即將到來的情人節商機，自即日起至2024年1月31日止推出輕奢寵愛套房住宿優惠，18坪~20坪的套房，超值優惠3.2折起，寬廣大器的「豪華套房」，週日至週五每晚6,888元起，週六及連續假日每晚8,888元起，位於最高樓層尊榮奢華的「花園套房」，週日至週五每晚9,888元起，週六及連續假日每晚11,888元起，預訂每房再加贈特選紅酒一瓶。另推出「雙鐵假期票根住宿96折」優惠活動，持台鐵/高鐵票根預訂卓越客房，每晚5,100元起，再享96折住房優惠，享受城市度假的美好氛圍。(未滿十八歲禁止飲酒)

台北花園大酒店緊鄰萬種風情的艋舺商圈與年輕時尚的西門商圈，擁有多元薈萃餐飲與各式房型深受旅人愛戴。18坪寬廣大器的豪華套房，巧妙將客廳區與臥室區隔，更保有個人隱私，讓人體驗到如同在家的溫暖與自在。位於飯店最高樓層的花園套房，擁有寬敞舒適的20坪空間，雙面大型觀景窗設計，擁有絕佳視野，坐覽日出或倚看夜晚的車流川息，都能體會閒情之趣。輕奢寵愛套房住宿優惠除客房住宿乙晚及隔日繽紛多國自助百匯早餐外，每房另加贈特選紅酒，用微醺浪漫妝點恣意假期，在飯店度假釋放生活壓力，盡享舒適高雅好時光。(未滿十八歲禁止飲酒)

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「近年來國人愈來愈重視旅遊品質，大坪數且擁有寬敞客廳區及舒適休憩的套房更博得重視居住品質的品味人士青睞，為讓入住旅人備感尊寵及享受如在家般的溫馨，推出輕奢寵愛套房住宿優惠，同時搭上情人節的檔期推出，期望可望帶動業績成長1-2成。」