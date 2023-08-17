新北幼兒園長(主任)會議！投注1.1億推幼教政策　共築幼兒幸福家園

新北市教育局今(17)日在新北市政府3樓多功能集 會堂舉辦「新北市112學年度第1學期公私立幼兒園園長(主任) 會議」，包括上午場私幼853間、下午場公幼287間， 超過千人熱烈與會。侯友宜市長親自出席感謝各園辛勤付出， 共築幼兒幸福家園，並宣布投注1.1億推動幼兒教育政策， 與幼教夥伴攜手並進，同時頒發幼教之光特色幼兒園獎項， 樹立教學典範。

市長侯友宜表示，新北市各公私立幼兒園數共1,140間及幼生數 超過9萬人，居全國之冠，為落實「以學生為中心、為幸福而教」 的教育核心價值，優化托育環境，宣布112學年度投注1.1億推 動新北市幼兒教育政策「特教經費再加碼、設備安全再升級、 特色課程再創新」，除了加碼補助私立幼兒園收托特生、 提升老師特教專業，另外補助公私立園所強化設施設備，也鼓勵「 園園有社群」，教保課程品質再精進， 與幼教夥伴齊心推動各項幼教政策。

此外，現場發放今年出版的3本幼教專書「 幼兒園大肌肉活動課程調整資源手冊」、「學習區123~1 學習區初探-幼兒園學習區環境規劃參考資源手冊」及「Super 寶貝：輔導秘笈14招」， 協助第一線幼兒園教保人員提升專業知能，也頒發2022幼教之光 特色幼兒園獎項，鼓勵以園本特色課程為核心， 以幼兒為中心營造永續發展的園所，共選拔出12校(園)獲此殊榮 ，成為各園教學楷模。

石門區石門國民小學附設幼兒園榮獲幼教之光唯一特優， 蔡清寬校長及凃宜婷主任帶領幼兒園團隊，以博物館概念統整課程， 連結在地凝聚家鄉情感，發展「博物館佇『家』 ─寶貝展石門」主題課程，讓孩子進行石門博物館課程， 帶回家庭與社區，緊密連結在地情感。

此外，榮獲幼教之光優等佳績的私立青園幼兒園長陳敏惠表示， 美是一種生活，是一種態度，也是一種能力，更是一種品味， 希望從學校周圍出發，將美融入在課程中，提升孩子們的生活， 結合團隊合作參與社群，發展出「有品生活BEAUTY-4」 主題課程，以BEAUTY創新教學模組，B-腦力激盪、E-技巧 增能、A-美感賞析、U-觀點分享、T-目標檢核、Y-作品產出 ，讓孩子走入社區，擴大幼兒的生活經驗。

教育局表示，幼兒教育是教育的起點，也是根基，期許園長(主任) 帶領教保服務人員，以溫暖、正向、尊重、溝通、安全之原則， 提供家長安心送托場域，共創五星級的教保服務環境。 新北市將持續推動各項幼教政策，成為親師堅強的後盾， 一同守護孩子成長，共築新北幼兒幸福家園。