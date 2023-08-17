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中華電信暨中華電信基金會為eye點亮希望

iPhone助盲系列活動助逾百位視障朋友輕鬆享受智慧生活

By 台灣英文新聞
2023/08/17 17:04
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

中華電信今（17）日宣布，將協同中華電信基金會、淡江大學視障資源中心及台灣電信協會，共同舉辦「iPhone助盲課程暨二手iPhone捐贈」系列活動，一同攜手「為eye點亮希望」！中華電信表示，公司長期關懷弱勢族群，並運用科技力賦能弱勢朋友，協助其接軌數位時代；這次系列活動特別設計了一對一教學，協助視障朋友輕鬆學習在iPhone上使用視障APP，課程結束後並可獲贈二手iPhone，落實將科技應用到日常生活，讓視障朋友也能享受智慧生活。

中華電信台北營運處總經理蘇振乾表示，為推動此系列活動，公司特別規劃企業志工培訓課程，透過培訓課程讓志工們了解視障朋友的需求，並學習如何有效提供協助，今天的活動即是由公司同仁擔任企業志工，一對一提供視障朋友貼心服務，有效提升學習效率與效果，達成落實縮短數位落差。

中華電信、中華電信基金會及淡江視障資源中心，多年來持續努力創新，運用先進的資通訊技術，搭配智慧手機內建的語音輔助及聯網功能，為視障朋友解決許多日常生活的困境，諸如物品、文字、鈔票等的辨識，所在位置與地標的查詢，以及點字圖書的語音閱讀等。此外，透過智慧型手機的輔助，讓視覺障礙朋友也能使用一般的APP功能，如Line, Facebook等社群軟體、外送服務、行動銀行、影音平台、網路訂票、公車查詢、叫車服務，甚至呼叫遠端的視訊志工，進行視力的協助等。為了讓視障朋友能在無負擔的情況下擁有智慧型手機，中華電信籌辦二手iPhone捐贈活動，攜手合作夥伴一同「為eye點亮希望」。

系列課程自今日於台北起跑後，將接續於桃園、台中、高雄及花蓮等地舉辦，預計邀請逾百位視障朋友參與，致力實踐點亮視障朋友的無障礙生活。

更新時間 : 2023-08-17 20:05 GMT+08:00

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