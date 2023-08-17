中華電信暨中華電信基金會為eye點亮希望

中華電信今（17）日宣布，將協同中華電信基金會、 淡江大學視障資源中心及台灣電信協會，共同舉辦「iPhone助 盲課程暨二手iPhone捐贈」系列活動，一同攜手「為eye點 亮希望」！中華電信表示，公司長期關懷弱勢族群， 並運用科技力賦能弱勢朋友，協助其接軌數位時代； 這次系列活動特別設計了一對一教學，協助視障朋友輕鬆學習在iP hone上使用視障APP，課程結束後並可獲贈二手iPhone ，落實將科技應用到日常生活，讓視障朋友也能享受智慧生活。

中華電信台北營運處總經理蘇振乾表示，為推動此系列活動， 公司特別規劃企業志工培訓課程， 透過培訓課程讓志工們了解視障朋友的需求， 並學習如何有效提供協助， 今天的活動即是由公司同仁擔任企業志工， 一對一提供視障朋友貼心服務，有效提升學習效率與效果， 達成落實縮短數位落差。

中華電信、中華電信基金會及淡江視障資源中心， 多年來持續努力創新，運用先進的資通訊技術， 搭配智慧手機內建的語音輔助及聯網功能， 為視障朋友解決許多日常生活的困境，諸如物品、文字、 鈔票等的辨識，所在位置與地標的查詢， 以及點字圖書的語音閱讀等。此外，透過智慧型手機的輔助， 讓視覺障礙朋友也能使用一般的APP功能，如Line, Facebook等社群軟體、外送服務、行動銀行、影音平台、 網路訂票、公車查詢、叫車服務，甚至呼叫遠端的視訊志工， 進行視力的協助等。 為了讓視障朋友能在無負擔的情況下擁有智慧型手機， 中華電信籌辦二手iPhone捐贈活動，攜手合作夥伴一同「為e ye點亮希望」。

系列課程自今日於台北起跑後，將接續於桃園、台中、 高雄及花蓮等地舉辦，預計邀請逾百位視障朋友參與， 致力實踐點亮視障朋友的無障礙生活。