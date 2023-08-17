2023年全國社大發展會議在新北！分享在地經驗　體驗文史走讀

新北市於今(17)、明(18)日在板橋希爾頓飯店 辦理112年度全國社區大學發展會議，聚焦研討「地方知識學」、 「國家語言文化傳承發展」等社區大學精進推展議題。教育部長潘文 忠、新北市副市長劉和然到場歡迎來自全國各縣市政府代表、 各社區大學，以及關心社大事務的專家學者與實務工作者們。

教育部表示，全國社區大學發展會議是全國88所社區大學經驗交流 的平台。本次會議藉由「學習場域公共化」、「地方知識學」、「 社國家語言文化傳承發展」等議題，以世界咖啡館座談模式， 展開全面性的交流與對話， 並將各方意見作為未來制定相關政策及推動業務之參考。

劉和然副市長表示，新北市地理人文豐富，人口達400萬人， 呈現多元族群特色，堪稱臺灣社會縮影。自88年迄今已設置12所 社區大學，各社大皆深耕在地、發展出多元繽紛的辦學特色。此外， 新北8度獲得教育部社大及樂齡訪評績優，結合社大、 樂齡中心及公私部門資源推動學習型城市，足見深耕終身教育成果。 期待透過研討會，展現新北市推動社大之成果，也汲取各縣市經驗， 發展更優質的終身教育。

會議首日除中心議題及專題討論外，也安排「社大與高等教育USR 合作」及「代間教育」兩場分組討論，其中淡水社大分享「 與淡江大學USR計畫合作推動在地知識」，蘆荻社大則分享以「 跨校」、「混齡」元素設計青少年成長團體與青少年講座， 呈現新北市社大結合跨單位資源推動終身學習及協力推動12年國教 之成果。第二日下午則安排新莊社大及樹林社大參訪活動， 帶與會者體驗新莊走讀及山佳實境解謎活動， 透過實地導覽及遊戲認識在地歷史與變遷，也感受新北的人文風情。

新莊社大曾美慧主任表示，此次參訪由社大公共性社團安排， 透過情境探索搭配文獻資料，帶大家走入街景循跡歷史。 一組由新莊故事遊藝隊帶領參與者從淡水河系的發展， 來看新莊街三百年來的生活故事。 另一組由濕地服務隊帶領參與者走讀中港大排及塭仔底溼地， 介紹其發展與改變，感受公民參與的力量。

教育局表示，新北市12所社區大學，於各區廣設教學點。 除一般課程，各社大更依據在地特色，推動地方知識學及專案計畫， 如社區採訪、在地走讀、田野調查、地方學小旅行等。此外， 各社大也成立56個公共性社團，倡議文史保存、環境保護等議題， 將持續透過社大能量捲動社區，鼓勵民眾關心在地、參與公共事務。