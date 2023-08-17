2023年全國社大發展會議在新北！分享在地經驗　體驗文史走讀

新北市於今(17)、明(18)日在板橋希爾頓飯店辦理112年度全國社區大學發展會議，聚焦研討「地方知識學」、「國家語言文化傳承發展」等社區大學精進推展議題。教育部長潘文忠、新北市副市長劉和然到場歡迎來自全國各縣市政府代表、各社區大學，以及關心社大事務的專家學者與實務工作者們。
教育部表示，全國社區大學發展會議是全國88所社區大學經驗交流的平台。本次會議藉由「學習場域公共化」、「地方知識學」、「社國家語言文化傳承發展」等議題，以世界咖啡館座談模式，展開全面性的交流與對話，並將各方意見作為未來制定相關政策及推動業務之參考。
劉和然副市長表示，新北市地理人文豐富，人口達400萬人，呈現多元族群特色，堪稱臺灣社會縮影。自88年迄今已設置12所社區大學，各社大皆深耕在地、發展出多元繽紛的辦學特色。此外，新北8度獲得教育部社大及樂齡訪評績優，結合社大、樂齡中心及公私部門資源推動學習型城市，足見深耕終身教育成果。期待透過研討會，展現新北市推動社大之成果，也汲取各縣市經驗，發展更優質的終身教育。
會議首日除中心議題及專題討論外，也安排「社大與高等教育USR合作」及「代間教育」兩場分組討論，其中淡水社大分享「與淡江大學USR計畫合作推動在地知識」，蘆荻社大則分享以「跨校」、「混齡」元素設計青少年成長團體與青少年講座，呈現新北市社大結合跨單位資源推動終身學習及協力推動12年國教之成果。第二日下午則安排新莊社大及樹林社大參訪活動，帶與會者體驗新莊走讀及山佳實境解謎活動，透過實地導覽及遊戲認識在地歷史與變遷，也感受新北的人文風情。
新莊社大曾美慧主任表示，此次參訪由社大公共性社團安排，透過情境探索搭配文獻資料，帶大家走入街景循跡歷史。一組由新莊故事遊藝隊帶領參與者從淡水河系的發展，來看新莊街三百年來的生活故事。另一組由濕地服務隊帶領參與者走讀中港大排及塭仔底溼地，介紹其發展與改變，感受公民參與的力量。
教育局表示，新北市12所社區大學，於各區廣設教學點。除一般課程，各社大更依據在地特色，推動地方知識學及專案計畫，如社區採訪、在地走讀、田野調查、地方學小旅行等。此外，各社大也成立56個公共性社團，倡議文史保存、環境保護等議題，將持續透過社大能量捲動社區，鼓勵民眾關心在地、參與公共事務。