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遊泰國當心！台北5男赴泰旅遊染登革熱 居住在大安、士林和北投

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/17 16:11
台北市衛生局證實，日前新增5例同團前往泰國旅遊而感染登革熱的案例。（圖／pixabay）

台北市衛生局證實，日前新增5例同團前往泰國旅遊而感染登革熱的案例。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）東南亞登革熱疫情嚴峻，台北市衛生局今（17）日證實，日前新增5例同團前往泰國旅遊而感染登革熱的案例，提醒民眾出國至東南亞，要做好防蚊措施。

北市衛生局表示，7月30日有一團31人旅行團出境至泰國，30人於8月9日返國，1人於8月11日入境，其中有5人於8月5至9日在泰國期間即出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及後眼窩痛等登革熱症狀，返國後陸續於9至14日間採檢登革熱確診，均為男性，年齡為20至40多歲，分別居住士林區及北投區各2人、大安區1人。

北市衛生局接獲通報後，即進行疫調、動員社區孳生源清除與化學防治。至於其餘26位團員分別由居住地衛生單位進行健康追蹤，預計監測至返國後兩週。

截至16日下午5時，北市累計登革熱確診病例22例，含1例本土病例及21例境外移入，境外移入來源國分別為泰國6例、馬來西亞5例、印尼3例、馬爾地夫及菲律賓各2例、孟加拉、印度及越南各1例。

據疾管署國際登革熱疫情監測資料顯示，截至8月5日泰國登革熱累計報告病例數計5萬9,372例，高於近4年同期，另印尼、越南、馬來西亞、菲律賓等國112年累計報告病例數已分別達4萬至8萬例不等。

有鑑於東南亞相關國家登革熱疫情嚴峻，暑假為國人出國旺季，衛生局呼籲出國前備妥防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府核准之防蚊藥劑，並自備蚊帳，減少病媒蚊叮咬及感染傳染病之風險，返國後如出現疑似登革熱症狀，請儘速就醫。

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