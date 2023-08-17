台灣離島行銷博餅文化　金門歐亞水獺「阿特」8/18快閃台北動物園

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）金門是台灣目前還能觀察到野外歐亞水獺出沒的地區，為推動歐亞水獺保育教育，明(18)日，台北市立動物園與金門縣政府結合水獺生態，將在園區舉辦限時快閃體驗活動，從金門博餅文化、在地生態以及「減速、減塑、愛水獺」舉辦保育教育活動。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，台灣目前唯一還能夠觀察到野外歐亞水獺的區域只剩大小金門，然而水獺們在金門逐步建設下，棲息環境零碎化並與人們的生活空間嚴重重疊，密集道路的開發、池塘連通水圳水路的阻斷，皆迫使水獺必須跨越馬路移動，以致水獺路殺的消息時有所聞。動物園與金門縣政府長期合作水獺族群的調查研究、救傷收容，齊推動公民科學及發展社區生態旅遊等保育教育活動，以共同推動域內在地物種的保育工作。

諶亦聰說，金門縣政府觀光處為行銷在地文化自8月29日起在金門舉辦「2023金門中秋博狀元餅系列活動」，8月18日下午3點到4點將到台北動物園拜訪「水獺鄉親」並提供來園遊客金門博餅文化體驗活動，動物園將以「減速、減塑、愛水獺」舉辦保育教育活動，讓遊客製作野生動物出沒「快扇(閃)」DIY手繪扇，用以呼籲在金門駕車旅遊時，記得減速慢行，提供水獺安全回家的路。當天，金門縣政府農林科也將帶來金門地區野生動物生態的精彩解說及遊戲。

金門縣政府觀光處科長鐘立偉表示，金門觀光小天使「阿特」(Otter)是以歐亞水獺為設計，為金門的生態觀光代言。快閃活動當天可以和「阿特」合影並試試手氣，博餅獎項包含台灣金門來回機票及金門特產等彩禮。

照片來源：Taipei Zoo提供

照片由Taipei Zoo提供