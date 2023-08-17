賴清德過境美國舊金山 AIT主席羅森柏格、蕭美琴登機迎接　僑胞沿路喊台灣加油

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德此次出訪邦交國巴拉圭，回程過境美國舊金山，於當地時間16日下午抵達，美國在台協會主席羅森柏格、駐美代表蕭美琴登機相迎，賴副總統隨後將出席僑宴。

賴副總統透過臉書發文並分享三人合照。他說，感謝蕭美琴、老朋友AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）親自迎接，他鄉遇故知，感到格外溫暖。

賴副總統表示，抵達飯店，見到僑胞們親切、熱情的面孔，感謝在異鄉深耕的朋友，會把握返台前的短暫時間，與鄉親朋友見面，也向世界展現台灣的友誼與能量。

據中央社報導，台僑為迎接賴副總統，中午過後陸續抵達飯店，在大門口外排隊等待，人龍一路綿延至停車場，各大主流社團於圍欄上掛起布條，高喊台灣加油，還有50多名洛杉磯台僑特地搭機和坐巴士前來舊金山會合，僑宴上預估有近700人共襄盛舉。短暫停留後，17日凌晨1時將搭乘華航客機返台。

賴清德此行以特使身分率團出席與我國有66年邦誼的南美洲邦交國巴拉圭共和國新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，於台北時間12日上午啟程，預計18日凌晨4時45分返抵國門，共計7天6夜，去程過境美國紐約，回程過境美國舊金山。

賴清德表示，這是他擔任副總統後，第3次正式出訪，也是疫情過後第一次出訪，此行除了參加包括宗教祈福儀式、貝尼亞總統伉儷午宴，及亞松森建城486週年慶祝活動，同時也會晤現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）及新任總統貝尼亞，以增進兩國邦誼。