Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

啟動文化X科技新編碼　首屆台灣文化科技大會10月高雄登場　

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/17 14:09
圖片由文化部提供

圖片由文化部提供

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）文化部今(17)日宣佈，10月7日起首屆「TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」將在高雄舉辦，該活動將匯入影視、音樂、產業、AI趨勢科技等領域，結合高雄享譽國際的亞洲最大XR影展、高雄電影節、全臺樂迷千呼萬喚的Takao Rock打狗祭，串聯各文化景點，以派對感受城市DNA。

文化部長史哲表示，AI新世代來臨，首屆「TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」落腳高雄，代表延續行政院5月份核定在高雄的「亞灣2.0智慧科技創新園區」，加上文化部「文化黑潮計畫」將為高雄導入更多數位影視發展量能，融合高雄港灣在地優勢與過去多次國家級展會的豐富策展經驗，相信這次台灣文化科技大會可以帶給大家世界級最頂尖的文化科技體驗。

高雄市長陳其邁表示，TTXC將以高雄流行音樂中心珊瑚礁群作為活動主要地點「未來訊號站」，在其中展示包括全國最大的沉浸式影展、重建當紅知名影視場景，更力邀國內外科技與文化領域重量級講者來到高雄分享最新文化科技產業脈動。

文化部與高雄市政府首發公布大會主視覺及首支形象影片，由曾入圍葛萊美獎，並且有金曲獎及金鼎獎加持的洋蔥設計有限公司操刀。

洋蔥設計表示，「TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」的「X」，在數學符號有「加乘」的概念，也象徵連結、融合及串聯，以及未知的可能性；「以人為本」是科技發展與數位轉型的關鍵核心，更是未來趨勢。

洋蔥設計還說，「X」中帶有「人」字，意喻人與科技的因果關聯與疊加進化；而「X」當中也有「鎚」的意象，鐵鎚代表著工業，在英文中也被廣義詮釋為科技和創意產業。高雄曾是工業重鎮，隨著數位轉型和城市建設發展，早已躍升為文化創意科技大城。

「TTXC台灣文化科技大會」多元豐富的展出及活動，將帶領民眾體驗科技浪潮下，文化應用的各種可能性，首屆大禮包套票將自今(17)日中午起於「OPENTIX售票系統旗艦館」販售，數量非常有限，售完為止，並將於10月7日起於高雄流行音樂中心舉辦至10月22日。
台灣文化科技大會
文化部
高雄市政府
高雄電影節
文化景點
亞灣
智慧科技創新園區
文化黑潮計畫
AI
XR影展
打狗祭

相關新聞

有助瞭解全球氣候變遷！澎科大第一艘無人探測船　赴北極探勘研究14天　
有助瞭解全球氣候變遷！澎科大第一艘無人探測船　赴北極探勘研究14天　
2023/08/14 16:11
AI族群成殺盤重心?　台灣股市2日收盤跌319點、摜破月線
AI族群成殺盤重心?　台灣股市2日收盤跌319點、摜破月線
2023/08/02 14:19
〈時評〉台灣AI人工智慧商機大 散戶小心別被割韮菜
〈時評〉台灣AI人工智慧商機大 散戶小心別被割韮菜
2023/07/30 20:10
更新【影片】台積電全球研發中心大樓7/28台灣竹科開幕　張忠謀陳建仁均出席
更新【影片】台積電全球研發中心大樓7/28台灣竹科開幕　張忠謀陳建仁均出席
2023/07/28 12:38
台北流行音樂中心爛帳1.9億誰買單？文化部秀爭議欠款內容打臉柯文哲
台北流行音樂中心爛帳1.9億誰買單？文化部秀爭議欠款內容打臉柯文哲
2023/07/27 11:19

更新時間 : 2023-08-17 15:16 GMT+08:00

最受歡迎

蘭恩颱風預計15日登陸日本關西　部分飛機停飛、新幹線停駛
蘭恩颱風預計15日登陸日本關西　部分飛機停飛、新幹線停駛
12年後食腦蟲再奪命！泡湯、游泳有風險？專家：台灣水庫、河川從未檢出阿米巴原蟲
12年後食腦蟲再奪命！泡湯、游泳有風險？專家：台灣水庫、河川從未檢出阿米巴原蟲
颱風蘭恩二度登陸日本 豪雨肆虐關西釀38傷 逾650名旅客夜宿關西機場
颱風蘭恩二度登陸日本 豪雨肆虐關西釀38傷 逾650名旅客夜宿關西機場
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【演習如作戰•官兵大驚嚇】台灣F-16炸射不準、震波影響海巡船艦　空軍致歉
【演習如作戰•官兵大驚嚇】台灣F-16炸射不準、震波影響海巡船艦　空軍致歉
【色•戒疑雲】受刑人女友頻繁進出辦公室　台灣台東戒治所前所長涉貪交保
【色•戒疑雲】受刑人女友頻繁進出辦公室　台灣台東戒治所前所長涉貪交保
巴西男模化身「薩滿」通靈牟利　自製死藤水涉毒遭台灣警方送辦
巴西男模化身「薩滿」通靈牟利　自製死藤水涉毒遭台灣警方送辦
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入