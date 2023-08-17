啟動文化X科技新編碼　首屆台灣文化科技大會10月高雄登場　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）文化部今(17)日宣佈，10月7日起首屆「TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」將在高雄舉辦，該活動將匯入影視、音樂、產業、AI趨勢科技等領域，結合高雄享譽國際的亞洲最大XR影展、高雄電影節、全臺樂迷千呼萬喚的Takao Rock打狗祭，串聯各文化景點，以派對感受城市DNA。

文化部長史哲表示，AI新世代來臨，首屆「TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」落腳高雄，代表延續行政院5月份核定在高雄的「亞灣2.0智慧科技創新園區」，加上文化部「文化黑潮計畫」將為高雄導入更多數位影視發展量能，融合高雄港灣在地優勢與過去多次國家級展會的豐富策展經驗，相信這次台灣文化科技大會可以帶給大家世界級最頂尖的文化科技體驗。

高雄市長陳其邁表示，TTXC將以高雄流行音樂中心珊瑚礁群作為活動主要地點「未來訊號站」，在其中展示包括全國最大的沉浸式影展、重建當紅知名影視場景，更力邀國內外科技與文化領域重量級講者來到高雄分享最新文化科技產業脈動。

文化部與高雄市政府首發公布大會主視覺及首支形象影片，由曾入圍葛萊美獎，並且有金曲獎及金鼎獎加持的洋蔥設計有限公司操刀。

洋蔥設計表示，「TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」的「X」，在數學符號有「加乘」的概念，也象徵連結、融合及串聯，以及未知的可能性；「以人為本」是科技發展與數位轉型的關鍵核心，更是未來趨勢。

洋蔥設計還說，「X」中帶有「人」字，意喻人與科技的因果關聯與疊加進化；而「X」當中也有「鎚」的意象，鐵鎚代表著工業，在英文中也被廣義詮釋為科技和創意產業。高雄曾是工業重鎮，隨著數位轉型和城市建設發展，早已躍升為文化創意科技大城。

「TTXC台灣文化科技大會」多元豐富的展出及活動，將帶領民眾體驗科技浪潮下，文化應用的各種可能性，首屆大禮包套票將自今(17)日中午起於「OPENTIX售票系統旗艦館」販售，數量非常有限，售完為止，並將於10月7日起於高雄流行音樂中心舉辦至10月22日。