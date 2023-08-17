台灣科技廠爆桃色糾紛待調查　群創股票配合減資停止交易至8/25

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）面板廠群創光電昨(16日) 傳出一名許姓處長在臉書自承發生婚外情，劈腿供應鏈廠商3名女子，在網路上引起熱議。

PTT網友PO出一則報導，光看標題就很驚人:

群創已婚處長自爆！劈腿3女亂搞 「用身體換資訊」 PO全名還洩個資性癖

三立新聞報導，群創光電一名許姓已婚處長突然在臉書自爆，他因忍受不了自己的婚姻，於是長期和公司供應商、客戶亂搞男女關係，且時間點均重疊，還PO出3名女子個資，詳述她們在床上的嗜好，直言「我對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商都為了打探公司消息，用身體來換取資訊」。雖然許姓處長隨後關閉了臉書，但LinkedIn上仍可看到他任職公司與職務名稱。

究竟這是否為當事人本人PO出的文章, 網友揣測紛紛, TVBS報導(下圖) , 包括原配大怒之下盜帳號PO文, 以及小三丈夫夥同黑道逼迫等, 不過報導提醒, 這種洩漏個資的作法有可能觸犯法律。

(TVBS新聞截圖)

記者爆料網引述知情人士透露，許男疑似與元配因離婚贍養費談不攏，遭元配報復性PO文。

根據中央社，群創發出聲明指出，許員的私領域事件，正進行了解中；對於員工私領域生活予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、公司員工行為準則原則或人事管理規範時，公司將依法並以最高道德標準處理。

群創強調，向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽。

群創光電現金減資約新台幣47.78億元，每股退還股東0.5元現金，預計9月1日發放，今天(8/17) 起至8月25日股票在市場暫停交易，換發新股在8月28日上市買賣。

群創2022年基本每股損失2.76元，辦理現金減資逾47.78億元，銷除股分4億7782萬2808股，返還現金給股東。

群創配合減資換發新股，昨天(8/16) 為舊股最後交易日，今天起至8月25日停止在股市買賣，減資後股票最後過戶日期為8月20日。

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