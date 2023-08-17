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【2024總統大選最新民調】4成6不樂見郭台銘獨立參選 逾5成民進黨支持者相挺

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/17 12:30
鴻海集團創辦人郭台銘（前中）9日晚間在屏東舉辦 首場「主流民意大聯盟」說明晚會，會中振臂高喊 「團結下架民進黨」等口號。 中央社記者...

主流民意大聯盟說明晚會屏東登場 郭台銘呼口號

鴻海集團創辦人郭台銘（前中）9日晚間在屏東舉辦 首場「主流民意大聯盟」說明晚會，會中振臂高喊 「團結下架民進黨」等口號。 中央社記者... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）鴻海集團創辦人郭台銘近來動作頻頻，密集前往全台造勢，也積極拉攏藍營地方派系勢力，似在為2024總統大選積極備戰？對此，台灣民意基金會今（17）日公布8月最新民調「國人對郭台銘獨立參選總統的最新反應」，結果有近4成2民眾樂見郭台銘獨立參選，但不樂見者比樂見者多4.4個百分比。

本次民調中詢問：「鴻海集團創辦人郭台銘，到目前為止，還不排除參選2024總統。一般說來，您是否樂見（歡喜見到）他獨立參選？」

結果發現：18%非常樂見，23.5%還算樂見，23.7%不太樂見，22.2%一點也不樂見，10.4%沒意見，2.2%不知道。

【2024總統大選最新民調】4成6不樂見郭台銘獨立參選 逾5成民進黨支持者相挺（圖／台灣民意基金會）

民調設計者游盈隆指出，據最新民意，20歲以上台灣人中，約4成2樂見郭台銘獨立參選2024總統，4成6不樂見，不樂見者比樂見者多4.4個百分點。整體而言，這項發現傳達了一個訊息，台灣選民對郭台銘獨立參選2024總統的態度模稜兩可，但不樂見者略佔上風。

游盈隆教授解釋，與上個月相比，國人對郭台銘獨立參選2024總統的態度沒有大的改變，樂見他獨立參選的人沒有增加，也沒有減少，一樣是41.5%，顯示至今仍有很可觀的人們樂見他獨立參選的興緻不減。而不樂見他參選的人，略增2.7個百分點，顯示過去一個月台灣選民對他的獨立參選疑慮漸增。

從另一個角度看，郭台銘尋求在野黨支持參選2024總統的路上不斷碰壁，未來是否堅持參選也不清楚，但仍有高達4成2國人表態樂見他參選，箇中意涵為何？值得推敲。

【2024總統大選最新民調】4成6不樂見郭台銘獨立參選 逾5成民進黨支持者相挺

（圖／台灣民意基金會）

誰樂見或不樂見郭台銘獨立參選2024總統？深入分析後，游盈隆提出以下五點值得注意：

首先，從政黨支持角度看，不同政黨屬性選民對郭台銘獨立參選總統的態度明顯不一樣。民進黨支持者中，5成1樂見，3成8不樂見；國民黨支持者中，3成3樂見，6成5不樂見；民眾黨支持者中，3成7樂見，5成7不樂見；中性選民中，3成6樂見，3成7不樂見。

第二，從年齡層角度看，25-54歲，樂見比例明顯比不樂見高，而20-24歲及55歲以上，不樂見比例明顯比樂見比例高。具體地說，20-24歲，3成8樂見，5成2不樂見；25-34歲，4成7樂見，4成6不樂見；35-44歲，5成樂見，4成1不樂見；45-54歲，4成9樂見，4成5不樂見；55-64歲，3成4樂見，5成2不樂見；65歲及以上，3成2樂見，4成4不樂見。

第三，從教育背景看，教育程度越高者似乎越傾向樂見他獨立參選，反之則越不樂見。具體地講，大學及以上教育程度者，4成7樂見，4成5不樂見；專科教育程度者，4成樂見，5成2不樂見；高中/高職教育程度者，4成一樂見，4成6不樂見；初中/國中教育程度者，3成6樂見，4成9不樂見；小學及以下教育程度者，2成8樂見，4成不樂見。

第四，從省籍族群角度看，客家人與外省人明顯過半數不樂見，河洛人則大約是一半樂見，一半不樂見。具體地講，河洛人中，4成2樂見，4成3不樂見；客家人中，4成樂見，5成3不樂見；外省人中，3成8樂見，5成7不樂見。

第五，從統獨傾向看，統派與現狀派選民明顯過半數不樂見，獨派選民則約略過半樂見。具體地講，獨派選民中，5成樂見，4成不樂見；現狀派選民中，3成5樂見，5成3不樂見；統派選民中，3成1樂見，6成6不樂見。

游盈隆說，整體來講，樂見郭台銘獨立參選的人，多數非民進黨支持者；講的更具體一點，其中55%來自民眾黨及國民黨支持者，以及中性選民。此外，郭獨立參選獲得可觀的青壯及高學歷選民支持，自有其獨特的社會意涵。

從另一個角度看，台灣選民對郭台銘獨立參選，似乎是持著「一樣看花兩樣情」的態度，一種是純粹看熱鬧的心情，另一種則是「等待果陀」的心情；前者不排除幸災樂禍，後者不排除漫長無奈的等待且最後徒勞無功。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀，及相關公共政策與政治意涵解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統分析。

訪談時間為2023年8月14、15日，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法為市話佔7成、手機3成，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。
台灣民意基金會
游盈隆
2024總統大選
郭台銘
鴻海

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更新時間 : 2023-08-17 15:16 GMT+08:00

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