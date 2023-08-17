Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

高貴不貴的台鐵便當　8/17起常態推出兩款「小卷」特色餐盒

■台鐵17日舉行記者會說明, 決定讓小卷便當成為日常販售的便當款式之一。■兩款特色便當分別由台北鐵路餐廳(香烤小卷西式燉飯便當) 及七堵餐務室(鮮灼小卷便當) 各自精心研製。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/17 12:37
台鐵官網說明: ※圖片僅供參考，餐盒及配菜以實際出貨為主。※過敏原：本產品含魚類、蛋及其製品。※販售地點：台北1、2、3、4號店及板橋店。...

台鐵官網說明: ※圖片僅供參考，餐盒及配菜以實際出貨為主。※過敏原：本產品含魚類、蛋及其製品。※販售地點：台北1、2、3、4號店及板橋店。...

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台鐵在今年6月鐵路便當節曾推出一款限量的小卷便當，造成轟動，銷售量完勝其他包括進口食材製作的便當，台鐵決定讓小卷便當成為日常販售。

台鐵今天（17日) 舉行小卷便當開賣記者會，有2種口味，分別是台北鐵路餐廳開發的「香烤小卷西式燉飯便當」及七堵餐務室研製的「鮮灼小卷便當」，每份售價均為新台幣150元。

高貴不貴的台鐵便當　8/17起常態推出兩款「小卷」特色餐盒

台鐵17日在台北車站舉行記者會，台鐵局長杜微（左）、漁業署長張致盛（右）一同宣布小卷便當開賣。中央社

中央社引述台鐵局長杜微說，小卷便當使用的小卷獲得「海洋之心生態標章」認證，在鐵路便當節期間大賣，銷售比所有包括以進口食材做便當都還好，可見得台灣的優質海產非常受歡迎，台鐵決定讓小卷便當成為日常販售產品。

根據官網介紹，此2款特色便當由台北鐵路餐廳及七堵餐務室各自精心研製，分別於台北、板橋車站的台鐵便當店(由台北鐵路餐廳供餐)及台北、松山、南港車站的夢工場(由七堵餐務室供餐)販售10/31前並有加碼「台鐵小卷便當集點送好禮」活動，包含大翅鯨保冷袋、鎖管隨身碟及環保袋等超值贈品。

便當主菜精選與漁業署、海漁基金會合作，大尺寸東北緯26度海域捕撈的小卷，為「海洋之心生態標章」認證的台灣永續海鮮，擁有良好的漁業管理，包括確保小卷生生不息的保護區及禁漁期，消費者可以安心盡情享用。

台北及板橋車站台鐵便當店販售由台北鐵路餐廳創新研製「香烤小卷西式燉飯便當」，以西班牙海鮮風味燉飯為靈感推出星級飯店等級的美饌，主菜是甘甜Q彈的香烤小卷，佐以炒雙絲(紅蘿蔔絲、蛋絲)及主廚特別調理的無籽黑橄欖和炒茭白筍等季節時蔬。廚師團隊不斷精進料理方式及吸取回饋意見，成功開發的「香烤小卷西式燉飯便當」值得民眾前來嘗鮮。

※便當專線：(02)23619309(09:00~17:00)

※本產品「每日午晚餐」限量供應，現場可供選購，可接受預訂，請於用餐前2日訂購。(資料來源: 台鐵官網)

另一款由七堵餐務室研製的「鮮灼小卷便當」則於台北、松山、南港車站的夢工場限量販售，特採「鮮燙」方式料理。

高貴不貴的台鐵便當　8/17起常態推出兩款「小卷」特色餐盒

台鐵17日舉行小卷便當開賣記者會，共有2種口味，分別是台北鐵路餐廳開發的「香烤小卷西式燉飯便當」及七堵餐務室研製的「鮮灼小卷便當」。中央社

小卷「鮮燙」前，每隻都先用米酒醃漬過，讓小卷入水「鮮燙」後依舊能保存小卷本身濃郁的鮮甜。精選基隆在地漁獲製成的甜不辣及國產的優質蔬菜為配菜，包括枸杞高麗菜、花椰菜、炒黑木耳，還有酸甜解膩的蜜金棗，為這款便當增添了更多不同口感。

「台鐵小卷便當集點送好禮」活動自今日(8/17)起將持續至10月31日止，消費者購買「台鐵小卷便當」時，可向櫃檯人員索取集點卡。

購買完便當後可將便當盒蓋上的「海洋之心生態標章」貼紙撕下並黏貼於集點卡，就有機會兌換「保溫實用大翅鯨保冷袋」、「造型別緻鎖管隨身碟」及「文青風鎖管環保袋」等超值贈品。

台鐵便當邀請旅客、民眾一起吃美食、踏上永續的旅程，守護海洋的同時亦肯定漁民的努力。
漁業署
海漁基金會
小卷便當
台鐵
環保

相關新聞

【現場直擊】星巴克25週年特展！這兩款全球首賣台北喝得到　春池限量超萌「玻璃小熊組」必收
【現場直擊】星巴克25週年特展！這兩款全球首賣台北喝得到　春池限量超萌「玻璃小熊組」必收
2023/07/10 14:15
台灣TPASS月票兩天41.4萬人次使用 北車首個上班日順暢 高雄部分乘客「未開卡」卡關
台灣TPASS月票兩天41.4萬人次使用 北車首個上班日順暢 高雄部分乘客「未開卡」卡關
2023/07/03 15:46
台灣阿里山空氣品質維護區　環保署：觀光與環保共利發展典範　　
台灣阿里山空氣品質維護區　環保署：觀光與環保共利發展典範　　
2023/07/03 09:41
台灣擴大限塑！環保署：8月1日起納管生物可分解塑膠免洗餐具　8大類管制對象不得提供
台灣擴大限塑！環保署：8月1日起納管生物可分解塑膠免洗餐具　8大類管制對象不得提供
2023/06/29 10:13
鼓勵台灣學童力行環保綠生活　第4屆環境地圖創作大賽徵選活動開跑
鼓勵台灣學童力行環保綠生活　第4屆環境地圖創作大賽徵選活動開跑
2023/06/28 14:10

更新時間 : 2023-08-17 15:16 GMT+08:00

最受歡迎

蘭恩颱風預計15日登陸日本關西　部分飛機停飛、新幹線停駛
蘭恩颱風預計15日登陸日本關西　部分飛機停飛、新幹線停駛
12年後食腦蟲再奪命！泡湯、游泳有風險？專家：台灣水庫、河川從未檢出阿米巴原蟲
12年後食腦蟲再奪命！泡湯、游泳有風險？專家：台灣水庫、河川從未檢出阿米巴原蟲
颱風蘭恩二度登陸日本 豪雨肆虐關西釀38傷 逾650名旅客夜宿關西機場
颱風蘭恩二度登陸日本 豪雨肆虐關西釀38傷 逾650名旅客夜宿關西機場
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【演習如作戰•官兵大驚嚇】台灣F-16炸射不準、震波影響海巡船艦　空軍致歉
【演習如作戰•官兵大驚嚇】台灣F-16炸射不準、震波影響海巡船艦　空軍致歉
【色•戒疑雲】受刑人女友頻繁進出辦公室　台灣台東戒治所前所長涉貪交保
【色•戒疑雲】受刑人女友頻繁進出辦公室　台灣台東戒治所前所長涉貪交保
巴西男模化身「薩滿」通靈牟利　自製死藤水涉毒遭台灣警方送辦
巴西男模化身「薩滿」通靈牟利　自製死藤水涉毒遭台灣警方送辦
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入