高貴不貴的台鐵便當　8/17起常態推出兩款「小卷」特色餐盒

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台鐵在今年6月鐵路便當節曾推出一款限量的小卷便當，造成轟動，銷售量完勝其他包括進口食材製作的便當，台鐵決定讓小卷便當成為日常販售。

台鐵今天（17日) 舉行小卷便當開賣記者會，有2種口味，分別是台北鐵路餐廳開發的「香烤小卷西式燉飯便當」及七堵餐務室研製的「鮮灼小卷便當」，每份售價均為新台幣150元。

台鐵17日在台北車站舉行記者會，台鐵局長杜微（左）、漁業署長張致盛（右）一同宣布小卷便當開賣。中央社

中央社引述台鐵局長杜微說，小卷便當使用的小卷獲得「海洋之心生態標章」認證，在鐵路便當節期間大賣，銷售比所有包括以進口食材做便當都還好，可見得台灣的優質海產非常受歡迎，台鐵決定讓小卷便當成為日常販售產品。

根據官網介紹，此2款特色便當由台北鐵路餐廳及七堵餐務室各自精心研製，分別於台北、板橋車站的台鐵便當店(由台北鐵路餐廳供餐)及台北、松山、南港車站的夢工場(由七堵餐務室供餐)販售。10/31前並有加碼「台鐵小卷便當集點送好禮」活動，包含大翅鯨保冷袋、鎖管隨身碟及環保袋等超值贈品。

便當主菜精選與漁業署、海漁基金會合作，大尺寸東北緯26度海域捕撈的小卷，為「海洋之心生態標章」認證的台灣永續海鮮，擁有良好的漁業管理，包括確保小卷生生不息的保護區及禁漁期，消費者可以安心盡情享用。

台北及板橋車站台鐵便當店販售由台北鐵路餐廳創新研製「香烤小卷西式燉飯便當」，以西班牙海鮮風味燉飯為靈感推出星級飯店等級的美饌，主菜是甘甜Q彈的香烤小卷，佐以炒雙絲(紅蘿蔔絲、蛋絲)及主廚特別調理的無籽黑橄欖和炒茭白筍等季節時蔬。廚師團隊不斷精進料理方式及吸取回饋意見，成功開發的「香烤小卷西式燉飯便當」值得民眾前來嘗鮮。

※便當專線：(02)23619309(09:00~17:00)

※本產品「每日午晚餐」限量供應，現場可供選購，可接受預訂，請於用餐前2日訂購。(資料來源: 台鐵官網)

另一款由七堵餐務室研製的「鮮灼小卷便當」則於台北、松山、南港車站的夢工場限量販售，特採「鮮燙」方式料理。

台鐵17日舉行小卷便當開賣記者會，共有2種口味，分別是台北鐵路餐廳開發的「香烤小卷西式燉飯便當」及七堵餐務室研製的「鮮灼小卷便當」。中央社

小卷「鮮燙」前，每隻都先用米酒醃漬過，讓小卷入水「鮮燙」後依舊能保存小卷本身濃郁的鮮甜。精選基隆在地漁獲製成的甜不辣及國產的優質蔬菜為配菜，包括枸杞高麗菜、花椰菜、炒黑木耳，還有酸甜解膩的蜜金棗，為這款便當增添了更多不同口感。

「台鐵小卷便當集點送好禮」活動自今日(8/17)起將持續至10月31日止，消費者購買「台鐵小卷便當」時，可向櫃檯人員索取集點卡。

購買完便當後可將便當盒蓋上的「海洋之心生態標章」貼紙撕下並黏貼於集點卡，就有機會兌換「保溫實用大翅鯨保冷袋」、「造型別緻鎖管隨身碟」及「文青風鎖管環保袋」等超值贈品。

台鐵便當邀請旅客、民眾一起吃美食、踏上永續的旅程，守護海洋的同時亦肯定漁民的努力。