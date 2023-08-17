【台灣2024大選】國民黨侯友宜民調增6％•朱立倫: 藍營回流　侯辦喊提告•胡忠信道歉

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨主席朱立倫今天(17日) 說，總統參選人侯友宜民調從6月底到7月底增加近6個百分點，尤其7月23日全代會後藍軍回流，民調快速提升；目前藍營回流比例約75%，希望可到80%以上。

另一方面，媒體人胡忠信稱國民黨總統參選人侯友宜接受日媒專訪時，說自己是Republic of China man。侯競辦今天表示，侯友宜專訪時明確以中文表達「我是中華民國國民」，請胡忠信在3天內公開道歉澄清，否則將採取法律行動。

對於侯辦質疑要求道歉，胡忠信中午臉書發文指出，日前他在節目中提及「日本記者用英文問侯友宜：你是台灣人還是中國人？侯友宜用中文回答：我是中華民國國民，也是台灣人」，基於每個人都有自己的身份認同，他予以尊重，也不願意因此捲入選舉爭議，所以將發言收回；「若造成候選人困擾，我也表示歉意。」

(臉書截圖)

(完整民調詳見美麗島電子報)

「美麗島電子報」昨(16日) 公布2024最新總統大選民調，民進黨總統參選人賴清德支持度為35.7%；國民黨總統參選人侯友宜上升到第二為21.9%，超車民眾黨總統參選人柯文哲的21.7%(上圖) 。

朱立倫今上午陪同要參選立委的國民黨籍新北市議員廖先翔，到新北市萬里區漁會座談，並接受媒體聯訪。

針對民調議題，朱立倫說，據長期觀察，侯友宜現在已逐漸回到原本該有民調。今年5月侯友宜民調最高，後來發生幼兒園餵藥烏龍案而下滑，7月23日國民黨全代會後因藍軍回流與團結，侯友宜民調快速提升。

朱立倫表示，侯友宜民調從6月底到7月底增加近6個百分點，雖然國民黨不公布內參民調，但從媒體或美麗島電子報民調可看出侯友宜現在些微超越柯文哲，但目前僅認為是藍營回流，包括內參民調等都顯示藍營回流比例約75%，希望持續加油並回到80%以上，讓雜音越來越少、團結力量越來越大。

至於與侯友宜競選辦公室執行長金溥聰會面談什麼，以及與競辦不同調的誤會是否解開。中央社引述朱立倫說，從沒與競辦不同調，競辦的人都是他的老同事，競辦重要幹部與黨的幹部都是二合一，不可能有所謂自己打自己的不同調狀況，他跟金溥聰常保持聯繫。

對於民進黨立委賴品妤父親賴勁麟擔任雲豹能源公司董事長，但雲豹公司近日遭指靠綠能政策營收攀上百億元等爭議。朱立倫說，民進黨把綠電當大金庫，光「綠能小公主」賴品妤的爸爸就是18家綠電公司董事長，資源變民進黨派系資源，等於是派系大發財、綠營大發財，掏空全民荷包，大家很難接受。

媒體人胡忠信日前在三立新聞網「94要客訴」節目中，指稱侯友宜接受日媒專訪時，稱自己是「Republic of China man」，侯友宜競選辦公室今天透過新聞稿駁斥，指胡忠信公然捏造假訊息。

侯友宜競選辦公室指出，侯友宜接受日媒朝日新聞專訪時，全程皆以中文回答，日媒也幾乎以中文提問。當被問到認為自己是台灣人還是中國人時，侯友宜用中文明確表達「我是土生土長的台灣人，我們的國家叫中華民國，我是中華民國國民」。

侯友宜競選辦公室強調，當日媒記者再問，「若美國人問法是Are you Chinese？Are you Taiwanese ？要怎麼回答？」侯友宜也以中文再次重申，「我是中華民國國民，我在台灣長大，我是台灣人」，相關內容都有紀錄，台灣媒體也有轉述報導。

侯友宜競選辦公室強調，胡忠信在媒體上公開發言，卻毫無根據的胡亂捏造假訊息，既沒有基本的查證，也未向侯辦求證。節目的主持人及一旁綠營民代，甚至還以此假訊息訕笑、攻擊侯友宜。

侯友宜競選辦公室說，胡忠信先前就曾因毫無根據的爆料，被大批網友酸是「騙人胡」、如今故技重施，再次胡亂捏造假訊息，顯然沒有從錯誤中記取教訓，毫無長進，請胡忠信負起身為媒體人、公眾人物的基本責任。若胡忠信在3日內未能公開道歉，並澄清自己製造的假訊息，將採取必要的法律行動。

胡忠信17日中午已經在臉書發文道歉，並表示要收回先前的發言。

【台灣2024總統大選】國民黨侯友宜民調增6％•朱立倫: 藍營回流75% 侯辦喊提告•胡忠信道歉