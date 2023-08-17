末期患者新曙光！豬腎成功移植腦死患者逾32天 無排斥、正常運作 創最長紀錄

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）紐約市紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)本週三（16日）表示，日前他們將經過基因改造的豬腎臟成功移植到腦死病患體內，32天過去了仍未出現排斥現象，創下人體成功接受動物腎臟移植的最長紀錄，也為晚期腎衰竭患者帶來曙光。

當患者病情走入末期，難以用藥物或手術治癒時，器官移植成為拯救患者的唯一途徑，但是等待器官移植是段漫長、煎熬的過程，有的人終其一生都等不到適合的器官，幸運獲得重生機會的，也可能面臨排斥風險，因此科學家們希望運用動物器官來解決人類器官短缺的窘境。

美國紐約大學朗格尼醫學中心表示，這名腦死患者為57歲的紐約州居民Maurice Miller，他因為腦癌被判定腦死，但身體的其他功能仍正常運作，其妹妹表示，之所以同意這項手術，是希望哥哥的貢獻能有助於挽救他人生命。

移植外科醫師Robert Montgomery表示，這名腦死患者在7月14日進行移植手術後，豬腎已成功在人體內運作32天了，包含開始製造尿液和過濾血液中的廢物、毒素，且目前都沒有出現異種移植的情況，這是個非常令人振奮的好消息。

另一方面，美國阿拉巴馬大學伯明罕分校(The University of Alabama at Birmingham)研究員也於本週三發表一篇類似案例，一名腦死病患進行移植兩顆豬腎的手術，而這些豬腎於移植前已進行10次基因編輯，該研究發表於同行評審的國際期刊《JAMA Surgery》。

這兩項成功移植的案例也表明，豬腎能在人體內持續的正常運作較長時間，科學家期盼能在未來解決移植腎源短缺的問題。

根據美國器官共用網路（UNOS）的截至本週三的數據，光在美國就有103,479人在等候接受器官移植的名單上，其中88,651人在等候腎臟，由於每年新增腎病人數多，使得腎臟移植的需求更形迫切，據阿拉巴馬大學伯明罕分校統計，2022年僅有26,000人成功等到腎臟移植。

國家糖尿病與消化和腎臟疾病研究所(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)統計，美國大約有808,000名末期腎病患者，其中69%接受透析治療，其餘的則在等待器官移植。面對漫長的等候，有些患者病重身亡，有些則是病情嚴重不適合移植，但仍有數不清的患者是不符合資格而未被列在等候名單中。