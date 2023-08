末期患者新曙光！豬腎成功移植腦死患者逾32天 無排斥、正常運作 創最長紀錄

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)紐約市紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)本週三(16日)表示,日前他們將經過基因改造的豬腎臟成功移植到腦死病患體內,32天過去了仍未出現排斥現象,創下人體成功接受動物腎臟移植的最長紀錄,也為晚期腎衰竭患者帶來曙光。

當患者病情走入末期,難以用藥物或手術治癒時,器官移植成為拯救患者的唯一途徑,但是等待器官移植是段漫長、煎熬的過程,有的人終其一生都等不到適合的器官,幸運獲得重生機會的,也可能面臨排斥風險,因此科學家們希望運用動物器官來解決人類器官短缺的窘境。

美國紐約大學朗格尼醫學中心表示,這名腦死患者為57歲的紐約州居民Maurice Miller,他因為腦癌被判定腦死,但身體的其他功能仍正常運作,其妹妹表示,之所以同意這項手術,是希望哥哥的貢獻能有助於挽救他人生命。

移植外科醫師Robert Montgomery表示,這名腦死患者在7月14日進行移植手術後,豬腎已成功在人體內運作32天了,包含開始製造尿液和過濾血液中的廢物、毒素,且目前都沒有出現異種移植的情況,這是個非常令人振奮的好消息。

另一方面,美國阿拉巴馬大學伯明罕分校(The University of Alabama at Birmingham)研究員也於本週三發表一篇類似案例,一名腦死病患進行移植兩顆豬腎的手術,而這些豬腎於移植前已進行10次基因編輯,該研究發表於同行評審的國際期刊《JAMA Surgery》。

這兩項成功移植的案例也表明,豬腎能在人體內持續的正常運作較長時間,科學家期盼能在未來解決移植腎源短缺的問題。

根據美國器官共用網路(UNOS)的截至本週三的數據,光在美國就有103,479人在等候接受器官移植的名單上,其中88,651人在等候腎臟,由於每年新增腎病人數多,使得腎臟移植的需求更形迫切,據阿拉巴馬大學伯明罕分校統計,2022年僅有26,000人成功等到腎臟移植。

國家糖尿病與消化和腎臟疾病研究所(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)統計,美國大約有808,000名末期腎病患者,其中69%接受透析治療,其餘的則在等待器官移植。面對漫長的等候,有些患者病重身亡,有些則是病情嚴重不適合移植,但仍有數不清的患者是不符合資格而未被列在等候名單中。