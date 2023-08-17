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【情人節優惠】台灣星巴克這兩天兩杯飲品6折　滿額贈浪漫玫瑰花

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/17 11:01
星巴克將於8月21日及22日推出飲品兩杯6折優惠。（圖／品牌提供）

星巴克將於8月21日及22日推出飲品兩杯6折優惠。（圖／品牌提供）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)七夕情人節優惠！星巴克將於8月21日及22日推出飲品兩杯6折優惠，情人節當天於實體門市單筆消費滿額即贈空運玫瑰花。

粉紅泡泡！情人節首選飲品為星巴克BLACKPINK推出聯名飲品「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」，結合草莓風味糖漿與深濃摩卡醬、巧克力碎粒，並運用燕麥奶為基底打製而成的星冰樂，最後擠上粉色的草莓風味鮮奶油及點綴BLACKPINK心型巧克力風味裝飾，甜美的滋味絕對為情人們增添甜蜜氛圍。

星巴克與BLACKPINK在地限定款「草莓可可千層薄餅」，將層層細緻豐厚滋味的巧克力薄餅，每層佐上香甜的草莓慕斯，中間更夾入含草莓果肉的草莓醬增添口感，並於上下層加入巧克力甘納許，草莓香氣四溢加上濃郁的巧克力滋味，黑中帶粉的外觀更呼應了BLACKPINK標誌性的色調，絕對是不能錯過的甜點。

BLINKS注意！星巴克與BLACKPINK聯名必收商品　草莓巧克力星冰樂、千層薄餅吃起來

此外，8月新品「烤杏仁白巧克力風味星冰樂」打入烤杏仁風味糖漿和糖衣杏仁的星冰樂主體，底部是香甜白摩卡醬，上面擠上香滑鮮奶油，再淋上焦糖醬，最後點綴鬆餅形狀的巧克力裝飾，十分切合情人節情調；「烤杏仁白巧克力風味那堤」，融合了星巴克經典濃縮咖啡、白巧克力摩卡醬、烘烤糖漬杏仁和牛奶，有著甜蜜鹹香的滋味。

【情人節優惠】台灣星巴克這兩天兩杯飲品6折　滿額贈浪漫玫瑰花
烤杏仁白巧克力風味星冰樂

【情人節優惠】台灣星巴克這兩天兩杯飲品6折　滿額贈浪漫玫瑰花
烤杏仁白巧克力風味那堤

「佛羅娜綜合咖啡豆Caffe Verona™」的命名源自於義大利北部城市-莎士比亞《羅密歐與朱麗葉》的發源地，呼應這款咖啡豆命名的浪漫主題，帶有黑可可的質地和焦糖的甜感，豐富均衡的風味，可以完美搭配任何的巧克力，邀請顧客品評濃濃咖啡香中醇厚的情意。

星巴克8月21日及22日兩天推出「LOVE MOMENTS 一起喝咖啡 浪漫一整天」活動，凡顧客於活動日期購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享兩杯6折優惠；8月22日實體門市單筆消費滿1,314元，即贈玫瑰花乙支。

詳情請前往官網查詢。
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更新時間 : 2023-08-17 15:16 GMT+08:00

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