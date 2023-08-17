（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨指立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司賺綠能財，且賴勁麟持股不到1%卻當董事長，質疑是「門神」。賴品妤說，很多企業董事長股份不一定會到1%，民間企業一直都這樣。

國民黨14日舉行記者會，指台電因民進黨錯誤能源政策嚴重虧損，但賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司卻靠綠能政策營收攀上新台幣百億元，質疑賴品妤、賴勁麟與民進黨就是「政治性反核」。

國民黨表示，雲豹能源12日發新聞稿指賴勁麟持股不到1%（下圖），令人質疑持股不到1%卻能當董事長，難道圖的是賴勁麟的政商關係，要賴勁麟來當門神？

（圖／雲豹能源官網）

國民黨籍台北市議員徐巧芯也在社群網站臉書發文質疑，由民進黨「新潮流」主控、各派系多少雨露均霑的雲豹能源今年上半年稅後淨利比去年成長21倍，「小股東．大董座」賺到連開18家公司，「小公主．大委員」還比誰都兇，「這不叫掏空國家，什麼才叫做掏空國家」。

賴品妤16日上午陪同行政院副院長鄭文燦視察基隆捷運規劃情形後接受媒體聯訪(下圖) ，她針對遭指控是「政治性反核」時表示，包括自己、雲豹能源公司、台電與經濟部都已提出正式聲明，且這件事早在她2020年參選時就被不實資訊大量攻擊過，再被拿來冷飯熱炒，她感到非常遺憾。

(圖/中央社)

至於父親持股不到1%怎麼能當公司董事長，賴品妤說，「非常多企業董事長的股份都不一定會到1%，民間企業一直都是這樣子」。如果任何人有不法事證，都歡迎提出具體內容並檢舉。

媒體詢問，賴勁麟在總統蔡英文推動綠能政策下就掛名數家綠能公司負責人，與台電綠電輸送利益關係是什麼。賴品妤說，經濟部與台電針對電價早已說明，她不知道為什麼大家不願看中央部會正式說明，還是要不斷傳達錯誤資訊，對於這樣的選舉操作，她感到非常遺憾。

國民黨智庫副執行長凌濤14日曾指出，台電因民進黨錯誤能源政策而嚴重虧損，反觀民進黨立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司卻靠綠能政策營收攀上百億元。台北市議員柳采葳說，賴品妤、賴勁麟與民進黨就是「政治性反核」。

賴品妤14日回應，這是冷飯熱炒，侯友宜競辦為了掩飾其能源政策的荒謬，意圖把她選區的反核主流民意，扭轉成綠能圖利，實在非常惡劣與可笑。

國民黨智庫副執行長凌濤、國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人柳采葳14日在國民黨中央黨部召開記者會，質疑賴品妤與其父親賴勁麟的雲豹能源公司是「政治性反核」，且民進黨對於侯友宜能源政策的反擊，可以看出民進黨背後「綠電利益結構」的錯綜複雜。

凌濤表示，台電因民進黨錯誤能源政策，過去兩年虧損將近新台幣5000億元，還要政府用人民納稅錢彌平補助3000億元，反觀雲豹能源靠綠能政策營收攀上百億。民進黨政府用防疫預算來養高端，並用綠能發展的名義來養雲豹能源公司。

凌濤指出，賴勁麟旗下總共20家公司，從民國107年到111年政治獻金總額高達778萬元，整體捐贈高達8成5都捐給民進黨籍的參選人，其中民進黨立委賴瑞隆就拿了100萬元，也包括民進黨台北市議員顏若芳、新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈等人(如下, 臉書截圖) 。

凌濤表示，賴勁麟先前擔任神腦國際董事長卻轉去賣光電，雲豹能源發新聞稿表示賴勁麟持股不到1%，令人質疑持股不到1%能當董事長，難道圖的是賴勁麟的政商關係，要賴勁麟來當門神。這都是民進黨、賴勁麟無可迴避的責任。

中央社14日引述柳采葳指出，綠能在民進黨的眼中就是綠色執政才能發展的「綠電煉金術」。民進黨對於能源政策的反擊，可以看得出來民進黨背後「綠電利益結構」的錯綜複雜。非常遺憾當「國家利益」與「賴家利益」背道而馳的時候，民進黨選擇了賴家，而不是國家。

柳采葳表示，賴勁麟掛名這麼多的能源公司，若不敢說明清楚，就是間接承認跟民進黨之間有不可告人的關係，更證明賴品妤、賴勁麟與民進黨就是「政治性反核」。

對於外界質疑，賴品妤13日發出新聞稿表示，根據雲豹12日公開發布說明(如上) 顯示，賴勁麟持有的股權不到總數的1%，並非大股東，更遑論是家族企業。賴勁麟就是領月薪的董事長，歡迎質疑者自行查證。

賴品妤說，相關的抹黑言論在她2020年參選立委時，已經被大幅操作過，這次又被冷飯熱炒，還炒到快燒焦，執意要潑髒水的特定人士，根本不會正視事實。

民進黨立委洪申翰14日上午在民進黨團記者會表示，侯友宜和台灣民眾黨總統參選人柯文哲為了選總統，對核電立場180度大轉變，背叛對選民的承諾，而賴品妤是為了選區居民對核電廠安全的擔憂、是為了地方長期發展願景而反核，這是負責任的政治人物該做的事。

藍營稱父親賴勁麟公司賺綠能財、「政治性反核」 民進黨立委賴品妤反駁：冷飯熱炒

民進黨立委洪申翰（圖）14日在民進黨團記者會表示，黨籍立委賴品妤是為了選區居民對核電廠安全的擔憂、是為了地方長期發展願景而反核，這是負責任的政治人物該做的事。中央社